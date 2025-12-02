美降對台關稅 台經貿辦：機率非常高 盼爭取降至15%

我的頻道

台灣新聞組／台北2日電
經濟部長龔明鑫（右）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）1日列席立法院經濟委員會，報告台美關稅談判進度並備詢。(記者林伯東／攝影)
台美關稅談判進入最後階段，對於台方爭取調降對等關稅不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標能否達陣？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨表示「有信心」。針對關稅調降且不疊加，楊珍妮說，「機率非常高」。有媒體報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取降低關稅，經貿辦總談判代表楊珍妮回應，這並不在談判條件當中。她也強調，台灣投資美國金額尚未議定。

立法院經濟委員會昨邀請國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、楊珍妮等官員針對「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」專案報告。楊珍妮指出，將以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看今年底是否能達成。

朝野立委關切台美談判進度及可能結果。楊珍妮表示，自4月談判以來，美方肯定台方務實態度，談判現在是「正面發展」。另有立委質詢，台灣是否爭取對等關稅降至15%，楊珍妮回應，「稅率往下調降是目標，（15%）這也是我們的目標」。

楊珍妮指出，台灣談判團隊將對等關稅與232條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯質詢，達陣機率有多高？楊珍妮說，「機率非常高」。

至於台美是否會有第6次實體談判？楊珍妮表示，第5次實體談判已於9月底、10月初舉行，因232條款牽涉的供應鏈是非常複雜議題，雙方正進行文書往來；只要達成初步共識，應會有第6次實體談判。談判結果何時出爐？楊珍妮表示，努力看看今年底是否能達成，但談判進展取決於雙方。

另外媒對台灣投資美國金額，近來也有不少報導，指稱台灣投資金額在南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間，但也有外媒報導，投資金額低於日韓。

有國民黨立委昨日質詢，若台方要投資美國4000億美元，占GDP超過一半，質疑財政能否承受。楊珍妮說這是外界揣測，金額尚未議定。她強調，在投資美國方面，台方條件是依台灣產業結構、經濟發展去談，台灣模式與日、韓模式不同。

龔明鑫也說明，所謂「台灣模式」，是廠商自主投資，有訂單、接近客戶、有錢可以賺，兩邊政府幫忙促成，不像日、韓拿出一筆財政投資，台灣模式不同。

據了解，台美關稅談判進度正在進行文件中的文字內容確認，對於關稅最終結果時程落在何時，由於年底恰逢聖誕節及新年，進入美國的長假期間，因此目前正在加速處理相關文件中，若樂觀一點推估，有望可在月中就有結果出爐。

台美關稅談判結束後，結果仍須經過國會審查，民進黨立委邱志偉、國民黨立委葉元之關切屆時國會不接受談判結果，甚至退回協議文本，政府要如何因應？楊珍妮說，希望不會發生此事，因為美國是台灣重要經貿夥伴，但內部會進行沙盤推演。她也說，美方要台灣執行，才會給優惠性待遇。

至於主責談判的行政院副院長鄭麗君上周末出席26日的「工商早餐會」，行政院長卓榮泰當時稱鄭「大概又去談判了」，引發聯想。據透露，鄭麗君人尚在國內處理談判事務，包括與各部會對接、確認談判文件等。

