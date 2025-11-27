新聞評論／狠花400億美元軍費 賴想當浪漫台獨騎士？

賴清德投書華郵，宣布台灣近期將提出400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰力。（記者林澔一／攝影）

賴清德 總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰力。但這麼狠花人民的納稅錢，是真想買台灣的安全，還是只為了買他個人的安全感？

對台灣而言，豪擲400億美元的確是史無前例。但萬一戰爭真的爆發後，400億美元填進砲彈交加的戰壕裡，只能跟著枕藉的屍骨一併血肉模糊。

烏克蘭 戰爭打了快4年，今年2月剛滿3年時，剛就職的川普總統說美國已為烏克蘭投入了2000億美元。按這數字3年平均算下來，烏軍1年就打掉近700億美元。我們承認川普總愛誇大，那就改用被認為較精準的數字──1750億美元，但一年還是要用上快600億美元。更何況，這還沒算上歐洲給的錢，以及免費送上的武器；若再加上這部分，那又是另一個天文數字了。那麼，台灣的400億美元夠打多久？

別忘了，烏克蘭的對手還只是俄羅斯 而已，俄羅斯的經濟體量（去年GDP約2.06兆美元）只略大於廣東省（去年GDP約1.99兆美元）。賴清德拿著400億美元，就以為可以對抗經濟體量約等於9個俄羅斯的中國，這個腦子是不是堪用，真的可以打上一個大大的問號。

還有一個更令人驚悚、因而也更應被敬畏的現實是：中國是全球最大的工業國，它在2020年就達成了一個驚人的里程碑，就是它的工業製造總值當年達到了全球的35%份額，而這一份額恰恰高於美國以後共9個工業國產值的總和，這9家的總和是34%，其中，台灣的製造產值也算在內。但請注意，這還是5年前的數字。

台灣在討論戰爭問題時，一向只拿全球的軍費支出排名說事，老愛說美國的每年軍事預算，超過它後頭9個國家之和。而美國1年的軍費也至少是中國的3倍以上，儼然一打起仗，中國就會被美國按在地上摩擦。

但許多人都知道美軍軍費支出超過其後9個國家軍費之和，卻不知道中國工業產值大於其後九個國家產值之和。更不知道，後者才是戰爭勝負的關鍵。

現代戰爭打的不是軍費支出，而是工業支撐武器生產的能量。最大工業國的戰爭能力，就表現在戰場上每一件被消耗掉的武器，都可以源源不絕地無縫補上，這正是它最可畏的地方。美國何以成為二次大戰決定同盟國勝利的最大關鍵，就是因為它就是當時全球最大的工業國。

如今，只能以軍費支出最大讓敵人畏懼的美國，光修一艘被莫名撞擊而破損的軍艦，都要花費數年，2021年在南海撞山的海狼級康乃狄克號潛艦，在已過去4年的今天，都還沒修好。

今年2月12日，尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」在埃及附近與一艘商船相撞，它的尾部以及右舷飛機升降機後方一個突出部分被撞壞。但到了10月5日，川普到維吉尼亞州諾福克軍港舉行的美國海軍250週年慶典發表演說時，現身現場的杜魯門號那個被撞壞的升降機旁的舷邊，就在他的後頭，但用了一幅巨大的帆布遮掩。它若要進場維修，據稱要排隊兩年以上。

很顯然，賴清德對戰爭的知識極其貧弱，貧弱到了以為花上一筆「鉅資」，就可以讓北京膽寒的地步。他甚至可能不知道，花400億美元買來的武器不無可能在一次飽和式的飛彈攻擊中，就悉數淪為廢鐵。他恐也並不清楚，他想要打造的「台灣之盾」，在現今科技水平下，對於以極音速襲來的飛彈，根本無能為力。

這也是為什麼，賴清德會站在早已在俄烏戰場上已被廉價無人機打得落花流水的M1A2成軍典禮上，激昂地喊出反對推進統一。因為他以為憑著這些戰車，共軍就連登陸都十分困難。卻不知，進入了AI時代的現代戰爭，這些戰車殊無用處，差堪就要送進戰爭博物館了。

台灣並非不應武裝自己，但武裝的目的不是將自我的命運綁進一場取勝不了的戰爭。這一點，烏克蘭已經用它悲壯的四年，替我們免費地上了一課。賴清德竟然意欲將這場悲劇性的戰爭所奉獻給人類的啟示一筆勾銷，繼續用他執拗、頑固的台獨幻想，將台灣拖入戰火。

賴清德似乎正在無意識地，像是唐吉訶德一般地，以為他可以打贏他昏聵的眼中所低看的風車巨人，並因此贏得浪漫的台獨騎士的封號。

這樣一個昏庸的領導人正是台灣的「危急存亡事態」，人民必須清醒地取消、剝奪這個盲目的狂徒的政治權力，在他為全民帶來生靈塗炭的慘劇之前，以手上的選票，迅速而果決地行動起來。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）