我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

新聞評論／狠花400億美元軍費 賴想當浪漫台獨騎士？

重磅快評
賴清德投書華郵，宣布台灣近期將提出400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰力。（記者林澔一／攝影）
賴清德投書華郵，宣布台灣近期將提出400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰力。（記者林澔一／攝影）

賴清德總統投書華郵，說政府近期將提出一項史無前例的400億美元的國防特別預算案，用於包括對美採購新型武器以及提升非對稱戰力。但這麼狠花人民的納稅錢，是真想買台灣的安全，還是只為了買他個人的安全感？

對台灣而言，豪擲400億美元的確是史無前例。但萬一戰爭真的爆發後，400億美元填進砲彈交加的戰壕裡，只能跟著枕藉的屍骨一併血肉模糊。

烏克蘭戰爭打了快4年，今年2月剛滿3年時，剛就職的川普總統說美國已為烏克蘭投入了2000億美元。按這數字3年平均算下來，烏軍1年就打掉近700億美元。我們承認川普總愛誇大，那就改用被認為較精準的數字──1750億美元，但一年還是要用上快600億美元。更何況，這還沒算上歐洲給的錢，以及免費送上的武器；若再加上這部分，那又是另一個天文數字了。那麼，台灣的400億美元夠打多久？

別忘了，烏克蘭的對手還只是俄羅斯而已，俄羅斯的經濟體量（去年GDP約2.06兆美元）只略大於廣東省（去年GDP約1.99兆美元）。賴清德拿著400億美元，就以為可以對抗經濟體量約等於9個俄羅斯的中國，這個腦子是不是堪用，真的可以打上一個大大的問號。

還有一個更令人驚悚、因而也更應被敬畏的現實是：中國是全球最大的工業國，它在2020年就達成了一個驚人的里程碑，就是它的工業製造總值當年達到了全球的35%份額，而這一份額恰恰高於美國以後共9個工業國產值的總和，這9家的總和是34%，其中，台灣的製造產值也算在內。但請注意，這還是5年前的數字。

台灣在討論戰爭問題時，一向只拿全球的軍費支出排名說事，老愛說美國的每年軍事預算，超過它後頭9個國家之和。而美國1年的軍費也至少是中國的3倍以上，儼然一打起仗，中國就會被美國按在地上摩擦。

但許多人都知道美軍軍費支出超過其後9個國家軍費之和，卻不知道中國工業產值大於其後九個國家產值之和。更不知道，後者才是戰爭勝負的關鍵。

現代戰爭打的不是軍費支出，而是工業支撐武器生產的能量。最大工業國的戰爭能力，就表現在戰場上每一件被消耗掉的武器，都可以源源不絕地無縫補上，這正是它最可畏的地方。美國何以成為二次大戰決定同盟國勝利的最大關鍵，就是因為它就是當時全球最大的工業國。

如今，只能以軍費支出最大讓敵人畏懼的美國，光修一艘被莫名撞擊而破損的軍艦，都要花費數年，2021年在南海撞山的海狼級康乃狄克號潛艦，在已過去4年的今天，都還沒修好。

今年2月12日，尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」在埃及附近與一艘商船相撞，它的尾部以及右舷飛機升降機後方一個突出部分被撞壞。但到了10月5日，川普到維吉尼亞州諾福克軍港舉行的美國海軍250週年慶典發表演說時，現身現場的杜魯門號那個被撞壞的升降機旁的舷邊，就在他的後頭，但用了一幅巨大的帆布遮掩。它若要進場維修，據稱要排隊兩年以上。

很顯然，賴清德對戰爭的知識極其貧弱，貧弱到了以為花上一筆「鉅資」，就可以讓北京膽寒的地步。他甚至可能不知道，花400億美元買來的武器不無可能在一次飽和式的飛彈攻擊中，就悉數淪為廢鐵。他恐也並不清楚，他想要打造的「台灣之盾」，在現今科技水平下，對於以極音速襲來的飛彈，根本無能為力。

這也是為什麼，賴清德會站在早已在俄烏戰場上已被廉價無人機打得落花流水的M1A2成軍典禮上，激昂地喊出反對推進統一。因為他以為憑著這些戰車，共軍就連登陸都十分困難。卻不知，進入了AI時代的現代戰爭，這些戰車殊無用處，差堪就要送進戰爭博物館了。

台灣並非不應武裝自己，但武裝的目的不是將自我的命運綁進一場取勝不了的戰爭。這一點，烏克蘭已經用它悲壯的四年，替我們免費地上了一課。賴清德竟然意欲將這場悲劇性的戰爭所奉獻給人類的啟示一筆勾銷，繼續用他執拗、頑固的台獨幻想，將台灣拖入戰火。

賴清德似乎正在無意識地，像是唐吉訶德一般地，以為他可以打贏他昏聵的眼中所低看的風車巨人，並因此贏得浪漫的台獨騎士的封號。

這樣一個昏庸的領導人正是台灣的「危急存亡事態」，人民必須清醒地取消、剝奪這個盲目的狂徒的政治權力，在他為全民帶來生靈塗炭的慘劇之前，以手上的選票，迅速而果決地行動起來。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 烏克蘭 俄羅斯

上一則

賴清德：中動輒威脅鄰國 非大國應有作為

下一則

總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難

延伸閱讀

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯
媒體稱賴清德證實中國2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

媒體稱賴清德證實中國2027攻台 總統府：錯誤片面解讀
一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵
台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位