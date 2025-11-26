我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰表示，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項 。（記者曾學仁／攝影）
行政院長卓榮泰表示，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項 。（記者曾學仁／攝影）

針對中國大陸國家主席習近平對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰昨表示，台方注意到國際間的重要對話，台方再次強調，「中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項」。賴清德總統昨說，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨複合式的挑戰；台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

本報系聯合報報導，賴清德昨主持將官晉任授階時表示，近年來國軍陸續籌獲M1A2T戰車、海馬士遠程多管火箭系統等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」；在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

總統府發言人郭雅慧昨表示，二戰時期文件，包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約或後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣政治地位；中方不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。政府立場一如既往，對任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，台方一向支持樂見、正面看待；台灣將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力區域的安全與穩定。

外交部發言人蕭光偉說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀；中國屢以威權擴張本質，企圖在區域、對台日等周邊國家恫嚇施壓，呼籲國際社會提高警覺，共同反制中國透過虛假不實敘事，為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

陸委會昨稱，台灣不是中華人民共和國一部分，1945年10月25日中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降，中方意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，不實敘事無法改變台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

對於川習通話，國民黨立委王鴻薇說，川普根本不想提台灣，川普在乎中國大陸是否多買大豆、放寬稀土管制或中美貿易問題；中國大陸直接講到台灣問題，也告訴全世界，中美之間繞不開台灣這題，台灣本來就隨時隨地可能被交易，「就像烏克蘭一樣」。

中華民國 華人 川普

上一則

新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息

下一則

批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠

延伸閱讀

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項
新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大
新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？
黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場

黑白集／自以為是戰神？卓榮泰搞錯戰場

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境