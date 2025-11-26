賴清德吃壽司挺日本 國台辦：吃媚日飯、幹賣台勾當

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
賴清德總統日前在臉書貼出壽司、味噌湯等「午餐照」。（取材自賴清德臉書）
賴清德總統日前在臉書貼出壽司、味噌湯等「午餐照」。（取材自賴清德臉書）

近期中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」論述緊張升級，中華民國總統賴清德為此聲援高市，在社交平台發布吃日本料理的照片，台政府也解禁對日本食品進口限制。中國大陸國台辦經濟局長、發言人彭慶恩26日抨擊，「賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當」，還指要正告「賴清德當局」，「凡是倚仗外部勢力的行徑必將自取其辱，凡是背叛民族的罪人必遭正義審判。」

彭慶恩今天是第2次主持國台辦例行記者會，他在會上就大陸媒體的提問，對賴清德和民進黨做出多項評論。

彭慶恩對賴清德吃日本料理一事還說，其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。

對於台方解禁日本食品，彭慶恩表示，民進黨當局為了一己私利，置民眾健康於不顧，充分暴露其「台獨」本質和無底線媚日的醜陋。

值得注意的是，在近期大陸提醒公民不要赴日本旅遊的背景下，今天記者會也有陸媒提及，今年7月，2名台灣人在日本東京街上，遭5名日本男子打成重傷，日本警方近期表示已逮捕涉案者一事。

彭慶恩回應，今年以來，日本社會治安不靖，發生多起包括台灣同胞在內的遊客遇襲事件。近日，日本首相公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化人員交流氛圍，日本社會右翼分子反華、仇華極端行為增多，給遊客人身和生命安全帶來重大風險。

他說，台灣同胞是我們的骨肉天親。我們強烈譴責類似的暴力行為，日方應盡快嚴懲肇事者。

另對於有陸媒報導，日本花費131億日圓「推進日台關係」，台外交部長林佳龍對此表示日台理念相近，也抨擊陸方的批評是「戰狼式」語言，涉及情緒性攻擊。彭慶恩稱，有關言論再次暴露出賴清德當局為一黨私利，背叛民族無原則底線，媚日賣台，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

至於林佳龍也表態支持高市，喊話民眾赴日旅遊，示警中共軍事擴張威脅。彭慶恩回應，當前日本妄圖借台灣生事，民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。民進黨當局為了政治私利，對外部勢力卑躬屈膝、迎合討好，翻炒充斥冷戰思維的「第一島鏈」概念，蓄意升高兩岸對立對抗，只會讓台灣陷入兵凶戰危的險境。

彭慶恩還對日本計畫在與那國島部署飛彈一事抨擊，日方在與「中國台灣」臨近的區域部署進攻性武器，蓄意製造地區緊張、挑動軍事對立，這一動向極其危險，「我們絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。我們有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切外來干涉圖謀。」

