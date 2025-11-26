台北上海雙城論壇何時辦？台北市府：敲定12月下旬

我的頻道

記者洪子凱、林麗玉／台北26日電
台北上海雙城論壇何時辦，過程一波三折。台北市副市長林奕華昨證實，今年市長蔣萬安率團赴上海出席雙城論壇時間點，已敲定12月下旬。林奕華強調，雙城論壇已是行之多年兩岸市政交流，中央也很支持，待細節定案，就會公布確認時間點，目前已展開行程、MOU確認。

據了解，本月20至22日，上海台辦聯絡處長徐皓、動物專家等一行人，已到台北進行雙城論壇的幕僚細節籌辦確認與討論，除去年簽署MOU互贈各一對黑腳企鵝、小貓熊，上周徐皓等一行人到台北市動物園參觀小貓熊的家，上海方相當滿意；另，徐皓一行人也參訪北捷、悠遊卡公司、小巨蛋、內湖再生家具展示場、台北市立大學等。

據了解，今年舉辦時間，北市與上海鎖定兩個時間點，都為12月下旬，雙方正在敲定確認中。至於今年預計簽署的「水治理」及「職能培訓」兩項MOU，先前陸委會主委邱垂正稱中央「已經處理好了」，但其中職能培訓MOU，因先前中央修改幅度過大，儘管陸委會主委稱不用重送，但北市府還要跟內政部確認，是否重送審查。

今年雙城論壇籌辦一波三折，原訂9月底舉辦，但因簽署的兩項MOU審查進度來不及，北市府出發前1刻才緊急宣布緩辦，延至12月底。市府近期申請上海市台辦副主任李驍東等四人訪台，不過陸委會不准李驍東等人訪台，僅核准上海台辦聯絡處長徐皓及動物專家來台洽談雙城籌辦事宜。

