我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）的專欄指出，在北京加大對台施壓、華府可靠度備受質疑之際，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵期，將決定美台關係在未來幾年的強韌度。有中國分析人士形容，台灣在美國支持下如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」，凸顯台灣不僅止於台積電的科技供應鏈地位，更彰顯地緣戰略位置的重要性。

白蘭斯表示，他近期在台北與政府官員、政治人物和分析人士會面後，明顯感受到美台關係正走向重要的轉折點，未來發展可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機。他指出，過去一年美國政策反覆，使高度依賴美國安全承諾的台灣出現不確定與焦慮；同時，台灣內部卻在最需要團結之際陷入政治對立。

這些變化交織一系列複雜議題，包括貿易、國防支出、美國總統川普與中國的談判等，都在敏感時刻牽動美台關係。白蘭斯警告，若無法在未來數月穩住雙邊關係，台灣的生存與美國在印太的戰略地位恐面臨風險。

白蘭斯指出，台灣的國際重要性並不僅限於民主成就或半導體產能，其核心價值仍在地緣戰略。

台灣位處西太平洋要衝，掌握通往中國漫長經濟海岸線的門戶，南北分別扼守東海與南海，並位居第一島鏈中央，從日本延伸至印尼，是牽動中國海上力量、也關係到美國整體印太安全架構的樞紐。

對北京而言，台灣不只是歷史遺留問題，而是突破外海、掌控沿岸關鍵海域的戰略支點。白蘭斯引述一名中國分析人士說法，指美國支持下的台灣就如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」。

他強調，中方已透過軍事演訓、灰色地帶壓力、外交孤立與資訊戰多管齊下，加強「蟒蛇策略」，意在逐步收緊台灣的生存空間。同時，北京也快速提升封鎖與兩棲作戰能力，建構在脅迫失效時可立即轉向武力的選項。

白蘭斯分析，川普首任期對中國採強硬政策，使外界以為第二任期會延續同樣路線，但實際作法卻呈現矛盾。

一方面，川普強化美國彈藥生產、延續AUKUS並推動盟友提升防務；另一方面，他對台施加高額關稅、要求軍費達GDP的10%，並因顧慮與北京談判而延後對台軍售、降低國防對話層級。

相關措施讓台北感到不安，也使台灣內部再度出現「不對稱防衛策略是否仍可行」的疑慮。

白蘭斯指出，台灣內部的政治對立也正在削弱其因應危機的能力。國會朝野攻防激烈，民進黨的國防預算提案遭在野黨杯葛；同時，賴清德總統在對中表述上的強硬語氣也引發部分美國官員擔心情勢升高。

他警告，若美台雙方持續互失信任，而北京加大壓力，恐形成惡性循環，使長期風險急劇上升。

白蘭斯強調，台灣並非國際慈善機構的施捨對象，台灣是科技供應鏈與第一島鏈的錨點，也是串連美國在西太平洋盟友體系南北軸心的要角。日本首相高市早苗理解這點，因而拋出「台灣有事」言論。

白蘭斯表示，未來幾個月將決定未來幾年美台關係能有多強，也將深刻影響西太平洋的長期安全架構。

川普 供應鏈 日本

上一則

北京函聯合國警告對日動用自衛權 台外交部批扭曲史實

下一則

反擊賴清德 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

延伸閱讀

路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限

路透：英法德推修改美和平計畫 提高烏軍規模上限
美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利

美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利
烏克蘭代表先晤英法德國安顧問 再與美方磋商終戰計畫

烏克蘭代表先晤英法德國安顧問 再與美方磋商終戰計畫
北京函聯合國警告對日動用自衛權 台外交部批扭曲史實

北京函聯合國警告對日動用自衛權 台外交部批扭曲史實

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權