保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

中央社／台北21日電
鴻海董事長劉揚偉。（記者蕭君暉／攝影）
鴻海科技日今天起登場，董事長劉揚偉在下午記者會表示，鴻海與OpenAI合作在美國打造下一代人工智慧（AI）基礎設施硬體，初步先在美國加州聖荷西研發，可能在俄亥俄州生產。他也證實先前OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）赴台訪問，雙方達成合作共識。

在新款電動車Model A布局，劉揚偉在記者會說明，主要由日本團隊設計，未來也會在日本設立公司服務當地客戶，Model A會在日本當地生產。

鴻海上午與OpenAI宣布，共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體，雙方攜手強化美國在地供應鏈，加速先進AI系統部署。

對於相關合作，劉揚偉下午指出，AI產業投資規模龐大，大家都在問錢從哪裡來，因此鴻海與OpenAI合作，不會一下子談到過大的合約，「一步一步往前走」，雙方初步協議不包含採購承諾或財務義務，「不代表未來不會發生」。

劉揚偉指出，在生成式AI（Gen-AI）應用，OpenAI是最大的使用者，累積許多經驗，不過OpenAI使用目前AI資料中心架構，在AI訓練上面臨不少課題，相關經驗測促使OpenAI思考如何架構新世代AI資料中心，鴻海與OpenAI溝通討論，促成包括散熱和冷卻系統在內的新一代AI資料中心設計架構。

劉揚偉透露，鴻海與OpenAI合作進展迅速，他證實先前OpenAI執行長奧特曼赴台訪問鴻海時，會中就決定一個月後要簽訂合作備忘錄（MOU），雙方也如期敲定，在今天科技日上公布。

劉揚偉表示，鴻海與OpenAI初步先在美國加州聖荷西合作研發，生產可能在俄亥俄州。

他進一步說明，先前鴻海子公司處分美國俄亥俄州電動車廠區土地、廠房及設備給軟銀集團，轉型布局AI資料中心，但當地工廠營運仍由鴻海集團進行。

在日本市場布局，劉揚偉表示，鴻海集團與日本通信業者KDDI、軟銀集團等企業在AI資料中心領域合作，希望加速與日本其他企業合作進展。

談到半導體面板級封裝（PLP），劉揚偉指出，鴻海集團在相關技術領域已經布局多年，對外相對低調，但已經獲得客戶驗證。

AI 鴻海 OpenAI

