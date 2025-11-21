美國會委員會建議台出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署

美軍已重啟菲律賓北部卡加延省拉洛鎮的拉洛機場。（美聯社）

美國國會轄下委員會主張，台灣應協助出資更新菲律賓多座軍事基地，以提升美軍在當地輪調的部署能力，並強化華府 在台灣周邊的嚇阻力量。

目前依據「美菲強化國防合作協議」（EDCA），美國可以使用菲國境內九處軍事基地，其中有的基地接近台灣。美方已投入資金更新跑道、機庫和倉儲設施。

隸屬於美國國會的美中經濟與安全檢討委員會（USCC）周二發布年度報告指出，台灣也可引進協助出資，理由是強化這些基地最終有助於台灣自身的安全。

委員會具體建議，國會應指示國務院 透過「對外軍售」（FMS）機制協助籌措這筆資金。

依據這套構想，位於呂宋島和巴拉望等地的EDCA基地更新工程，可以「非武器性的支援勤務」的方式「出售」給台灣。美國國防安全合作署（DSCA）負責和美國承包商簽約，而實際受惠者則是菲律賓的基地基礎設施。

USCC副主席薛瑞福（Randall Schriver）向日媒表示，台灣參與投資「是合理的」，因為這些設施「和美國是否有能力在政治決定後防衛台灣，息息相關」。

薛瑞福曾任美國國防部 印太安全事務助理部長。他說，透過FMS機制，台灣的國防支出「可望被拉高，有助於台灣達成國防預算占GDP比率的目標」。

委員會表示，台灣參與出資的構想，不只限於菲律賓的EDCA基地，日本西南島鏈，以及和台灣有邦誼的太平洋島國，也可以進行類似的基地更新。

但美國外交關係協會（CFR）亞太研究資深研究員史密斯（Sheila A. Smith）提醒，北京對此勢必強烈反彈。