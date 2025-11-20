防長顧立雄避答釣魚台主權挨轟失職 藍促賴清德發聲捍衛

中日緊張情勢升高，傳出解放軍派出海警船進入釣魚台海域。國防部長顧立雄表示，台方畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，台方都會加以適切處置。（記者曾學仁／攝影）

中日緊張情勢升高，中方除了解放軍 在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台 海域。民眾黨立委林憶君昨在立院質詢國防部 長顧立雄有沒有把釣魚台視為領土？顧立雄未正面回答，僅說明共軍艦艇進入「應變區」會應處；對此，藍委馬文君批國防部長失職，呼籲賴政府應發聲捍衛對釣魚台的主權。

本報系聯合報報導，中方傳出派出海警船進入釣魚台爭議海域，被視為北京進一步對日本首相高市早苗涉台發言直接施壓。林憶君質詢問，國防部到底有沒有把釣魚台視為領土？是否在防空識別區？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的解放軍軍機艦？顧立雄回應，「我們有一個應變區的範圍，在我應變區內都會加以適切處置。」顧立雄說，不管是在釣魚台周邊活動或進入，解放軍有些狀況下都會進入台方應變區，國軍都會加以來處理。林憶君說，還是會處理？顧立雄回應，進入應變區都會處理。

國民黨立委賴士葆質疑，美國與日本有軍事同盟關係，但高市早苗的發言升高情勢緊張，美國總統川普至今都沒有講話？

顧立雄說，美方不管國防部長或印太司令，都一再說明印太區域的和平穩定是美國的核心利益，會協同區域各民主國家達成集體嚇阻的政策沒有改變。美國要求大家加強自我防衛力量，並不只針對台方。

對於解放軍艦艇進入釣魚台海域，顧立雄強調，台方畫有應變區，進入應變區都會因應，軍艦進來就以軍艦對應，海警船就以海巡對應。不過賴士葆質疑並未看到台方海巡艦艇出動？顧回應可能要看是否進入應變區，海巡就會因應。

另據台北中國時報報導，馬文君不滿顧立雄答詢時未正面宣示對釣魚台的主權，她說，「近期陸日態勢緊張，堂堂中華民國的國防部長竟不敢明講釣魚台的主權是我們的，有失職之嫌」，呼籲賴清德總統應在此時間點發聲，否則國際社會只關注到陸日雙方的爭權行動，台方卻白白喪失話語權。

馬文君指出，顧立雄一再強調若有軍艦或海警船進入「應變區」範圍，國軍就會應處，卻不願多談「應變區」的詳細範圍，據她了解，軍方之前公布的範圍資訊，釣魚台根本不在應變區之內，顧立雄卻不願在答詢時說出來。

不過，現在陸艦與日艦在釣魚台周邊海域劍拔弩張，若台灣船艦再進入，是否妥當？馬文君認為，雖然在這個節骨眼上，不希望增加衝突性，但政府發聲護主權仍然是必要的，以免到時候國際上沒人重視中華民國對釣魚台的主權。

馬文君強調，釣魚台一直都是中華民國的領土，那邊有豐富的漁業資源，之前馬英九總統當政時期，一直都有派遣海巡執行護漁行動；然而，民進黨政府上台後就放棄重申釣魚台的主權，少了海巡的伸張，因此常有前去捕魚的漁民被大陸或日方驅趕。