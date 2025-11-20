我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

防長顧立雄避答釣魚台主權挨轟失職 藍促賴清德發聲捍衛

台灣新聞組／台北20日電
中日緊張情勢升高，傳出解放軍派出海警船進入釣魚台海域。國防部長顧立雄表示，台方畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，台方都會加以適切處置。（記者曾學仁／攝影）
中日緊張情勢升高，傳出解放軍派出海警船進入釣魚台海域。國防部長顧立雄表示，台方畫有應變區，只要進入應變區內，無論軍艦或海警船，台方都會加以適切處置。（記者曾學仁／攝影）

中日緊張情勢升高，中方除了解放軍在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台海域。民眾黨立委林憶君昨在立院質詢國防部長顧立雄有沒有把釣魚台視為領土？顧立雄未正面回答，僅說明共軍艦艇進入「應變區」會應處；對此，藍委馬文君批國防部長失職，呼籲賴政府應發聲捍衛對釣魚台的主權。

本報系聯合報報導，中方傳出派出海警船進入釣魚台爭議海域，被視為北京進一步對日本首相高市早苗涉台發言直接施壓。林憶君質詢問，國防部到底有沒有把釣魚台視為領土？是否在防空識別區？國防部是否會驅離在釣魚台周邊活動的解放軍軍機艦？顧立雄回應，「我們有一個應變區的範圍，在我應變區內都會加以適切處置。」顧立雄說，不管是在釣魚台周邊活動或進入，解放軍有些狀況下都會進入台方應變區，國軍都會加以來處理。林憶君說，還是會處理？顧立雄回應，進入應變區都會處理。

國民黨立委賴士葆質疑，美國與日本有軍事同盟關係，但高市早苗的發言升高情勢緊張，美國總統川普至今都沒有講話？

顧立雄說，美方不管國防部長或印太司令，都一再說明印太區域的和平穩定是美國的核心利益，會協同區域各民主國家達成集體嚇阻的政策沒有改變。美國要求大家加強自我防衛力量，並不只針對台方。

對於解放軍艦艇進入釣魚台海域，顧立雄強調，台方畫有應變區，進入應變區都會因應，軍艦進來就以軍艦對應，海警船就以海巡對應。不過賴士葆質疑並未看到台方海巡艦艇出動？顧回應可能要看是否進入應變區，海巡就會因應。

另據台北中國時報報導，馬文君不滿顧立雄答詢時未正面宣示對釣魚台的主權，她說，「近期陸日態勢緊張，堂堂中華民國的國防部長竟不敢明講釣魚台的主權是我們的，有失職之嫌」，呼籲賴清德總統應在此時間點發聲，否則國際社會只關注到陸日雙方的爭權行動，台方卻白白喪失話語權。

馬文君指出，顧立雄一再強調若有軍艦或海警船進入「應變區」範圍，國軍就會應處，卻不願多談「應變區」的詳細範圍，據她了解，軍方之前公布的範圍資訊，釣魚台根本不在應變區之內，顧立雄卻不願在答詢時說出來。

不過，現在陸艦與日艦在釣魚台周邊海域劍拔弩張，若台灣船艦再進入，是否妥當？馬文君認為，雖然在這個節骨眼上，不希望增加衝突性，但政府發聲護主權仍然是必要的，以免到時候國際上沒人重視中華民國對釣魚台的主權。

馬文君強調，釣魚台一直都是中華民國的領土，那邊有豐富的漁業資源，之前馬英九總統當政時期，一直都有派遣海巡執行護漁行動；然而，民進黨政府上台後就放棄重申釣魚台的主權，少了海巡的伸張，因此常有前去捕魚的漁民被大陸或日方驅趕。

釣魚台 國防部 解放軍

上一則

台積電老臣羅唯仁轉投英特爾 經長：影響國安

下一則

藍白黨主席峰會定調組2026團隊 鄭麗文：藍加白是主流民意

延伸閱讀

藍+白支持度超過綠9.4個百分點 游盈隆：綠嚴重警訊

藍+白支持度超過綠9.4個百分點 游盈隆：綠嚴重警訊
冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰

冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰
賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國
歐台會錄影致詞 賴清德：台海和平穩定是世界安全必要元素

歐台會錄影致詞 賴清德：台海和平穩定是世界安全必要元素

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」