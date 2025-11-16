「干預匯市金額改每季公布」 台美匯率聯合聲明 藍委：台被掐喉

國民黨立委賴士葆。(本報資料照片)

台美共同發布匯率 聲明，宣布自今年12月底起，干預匯市金額等資料發布頻率由現行每半年改為每季公布一次。國民黨立委賴士葆表示，在5月、10月，賴總統兩次親上火線說關稅 談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身分兩次，公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆質疑，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般的聯合聲明，央行 未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？

行政院前副院長施俊吉則認爲，「這是一件好事」，他分析，根據金融時報報導，台灣持有的1.7兆美元外債中，有7000億美元來自壽險公司。只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，以避免或降低匯損。如此一來，美債的殖利率也會上升，美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。

他強調，這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，「我們不能妄自菲薄」。

據了解，「台美匯率議題聯合聲明」有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干預匯市的數字。用白話文來說，美國要台灣央行拿開干預的手，這一紙匯率聯合聲明透露三層意義，其中最重要的是，台美關稅談判的結果即將揭曉，台灣眼下要關心的倒還不是新台幣會否立即急升，而是對美投資金額及開放市場的程度，這攸關台灣未來長期的發展。

台美共同聲明出爐代表三層意義，第一是台美關稅談判已接近尾聲。南韓在宣布結果之前，有三部曲：第一是赴美大舉投資，第二個是外匯協議，第三個是進口美國產品，如今台灣也進入第二部曲，台灣能否爭取到「調降20%暫行關稅，且原本關稅不疊加」的條件，很快就會有答案。

第二層意義是，從原本每半年縮短為每季都要公布干預匯市的數字，央行干預匯率的頻率及幅度將會大幅減少，而少掉央行在匯市的調節緩衝，匯市波動將會擴大。

第三層意義，也是市場最關心的，接下來新台幣會大幅升值嗎？貨幣升貶反映的是貿易順差或逆差、兩國利差、資金移動等綜合情況。台美聲明發布後，新台幣NDF（無本金交割遠期外匯）夜盤行情立即急升，可以看出市場已浮現預期升值心理。

台美關稅談判，台灣對美究竟要投資多少，若真如外媒報導「台灣投資介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，這將是台灣經濟史上前所未見的壓力測試。其次是台灣市場對美國門戶洞開要到何種程度，衝擊哪些商品及產業，這對台灣經濟韌性將是重大考驗。