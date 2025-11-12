我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

評／沈伯洋案癥結在兩岸 賴清德豈無責任

記者羅印冲
賴清德總統出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。(記者林伯東／攝影)
賴清德總統出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。(記者林伯東／攝影)

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球通緝，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜能出面，但沈案的癥結在兩岸，關鍵是中共對沈的定性和對賴政府兩岸政策的疑慮，解鈴仍需繫鈴人，才是面對問題的正辦。

從職務論，賴清德希望韓國瑜出面，並非沒有道理。韓作為立法院大家長，面對個別立委遭大陸偵查和通緝，試圖對台國會議員進行長臂管轄，韓當然有關切的職責。反過來看，如果立院完全沒有回應或表態，是否未來中共只要對個別立委言行不滿，就能威脅追緝，進而形成寒蟬效應，如此台國會如何獨立行使職權？

然而，無論是韓國瑜以立法院長身分關切，或者推動形成立院朝野一致意見，向對岸嚴正表態，沈案的問題核心仍待當事雙方面對和解決，即大陸當局對沈伯洋作為和民進黨兩岸政策的質疑。

民進黨幾十位立委，為何中共單獨挑出沈伯洋？因為在大陸看來，沈案至少有三大特殊性，用大陸語言即是三大危害性：一是沈伯洋不僅主張台獨，還有具體行動，包含透過黑熊學院組織抗中力量；二是據報其父具有台商身分，在中共看來是「吃中國飯砸中國鍋」，踩到大陸底線；三是與海外勢力相關聯，大陸認定沈是外部勢力扶持下的台獨分子，這就讓問題性質變得更複雜。

從中共對沈案的定性看，攻擊面不至於立即擴大到多數民進黨立委或政治人物，目前看來更像是作為「殺雞儆猴」的案例，因為中共實際上要實施長臂管轄，難度不低，即使發布全球通緝，也因國際上有「政治犯不引渡」等通則而難以進行，但此舉確有可能壓縮台灣言論自由空間，對當事人出境台灣也會形成心理壓力，否則賴清德也不必向韓國瑜提出呼籲。

只不過，賴清德基於維護立委向韓國瑜提出呼籲固然有理，但別忘了賴清德也兼任民進黨主席，對黨籍立委也有關切甚至約束之責，不能一把就將沈案的責任甩得乾乾淨淨。更客觀說，賴政府上任一年多來，大半時間用於內部黨爭、搞大罷免，「抗中保台」成為燒旺大罷免的柴火，台灣政壇和社會充斥兩岸敵意對抗無盡升高的硝煙中，致使黑熊青鳥盡出，團結台灣民眾更是奢談，身兼國家和執政黨最高領導人的賴清德難道沒有責任？

賴清德 中共 韓國瑜

上一則

蔡英文訪德國會 稱台命運自己做主

下一則

評／酸鄭麗文站上國共舞台 卓榮泰的橄欖園在哪

延伸閱讀

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴清德喊「韓國瑜站出來」

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴清德喊「韓國瑜站出來」
新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙

新聞評論／不想輸蔣家後代？ 不合賴胃口才是王世堅障礙
綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響
央視起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕 沈回「別妄想手伸台灣」

央視起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕 沈回「別妄想手伸台灣」

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣