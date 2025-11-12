評／沈伯洋案癥結在兩岸 賴清德豈無責任

賴清德總統出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。(記者林伯東／攝影)

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球通緝，賴清德 總統呼籲立法院長韓國瑜 能出面，但沈案的癥結在兩岸，關鍵是中共 對沈的定性和對賴政府兩岸政策的疑慮，解鈴仍需繫鈴人，才是面對問題的正辦。

從職務論，賴清德希望韓國瑜出面，並非沒有道理。韓作為立法院大家長，面對個別立委遭大陸偵查和通緝，試圖對台國會議員進行長臂管轄，韓當然有關切的職責。反過來看，如果立院完全沒有回應或表態，是否未來中共只要對個別立委言行不滿，就能威脅追緝，進而形成寒蟬效應，如此台國會如何獨立行使職權？

然而，無論是韓國瑜以立法院長身分關切，或者推動形成立院朝野一致意見，向對岸嚴正表態，沈案的問題核心仍待當事雙方面對和解決，即大陸當局對沈伯洋作為和民進黨兩岸政策的質疑。

民進黨幾十位立委，為何中共單獨挑出沈伯洋？因為在大陸看來，沈案至少有三大特殊性，用大陸語言即是三大危害性：一是沈伯洋不僅主張台獨，還有具體行動，包含透過黑熊學院組織抗中力量；二是據報其父具有台商身分，在中共看來是「吃中國飯砸中國鍋」，踩到大陸底線；三是與海外勢力相關聯，大陸認定沈是外部勢力扶持下的台獨分子，這就讓問題性質變得更複雜。

從中共對沈案的定性看，攻擊面不至於立即擴大到多數民進黨立委或政治人物，目前看來更像是作為「殺雞儆猴」的案例，因為中共實際上要實施長臂管轄，難度不低，即使發布全球通緝，也因國際上有「政治犯不引渡」等通則而難以進行，但此舉確有可能壓縮台灣言論自由空間，對當事人出境台灣也會形成心理壓力，否則賴清德也不必向韓國瑜提出呼籲。

只不過，賴清德基於維護立委向韓國瑜提出呼籲固然有理，但別忘了賴清德也兼任民進黨主席，對黨籍立委也有關切甚至約束之責，不能一把就將沈案的責任甩得乾乾淨淨。更客觀說，賴政府上任一年多來，大半時間用於內部黨爭、搞大罷免，「抗中保台」成為燒旺大罷免的柴火，台灣政壇和社會充斥兩岸敵意對抗無盡升高的硝煙中，致使黑熊青鳥盡出，團結台灣民眾更是奢談，身兼國家和執政黨最高領導人的賴清德難道沒有責任？