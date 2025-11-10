蕭非歐洲議會邀請 藍批政治秀 學者：借場地頂多算偷渡

國民黨立委許宇甄批評，台灣外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治秀。（本報資料照片）

副總統蕭美琴在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，國民黨立委許宇甄批評，外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治表演秀，像這次蕭並非歐洲議會正式邀請，也不是以正式身分，更沒有政策成果，這不是典型的吹哨壯膽？還是呼籲賴政府回到真正能讓國家獲利、讓人民安心的務實治理。

本報系聯合報報導，許宇甄批評，前總統蔡英文執政期間，台灣邦交國從22個跌落至12個，8年間斷交10國，外交部長早該為此引咎辭職，但在民進黨 的世界裡，當時的外交部長吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長。新上任的外交部長林佳龍也不落人後，從各種「亮相、觀光 外交」，刻意營造成「國際突破」，如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」戲碼，令人質疑民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄指出，前總統馬英九 執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與多個國際組織及獲164國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」，這些都是可量化、可驗證的成果，而非靠政府剪輯影片所製造的虛幻能見度。

台北中國時報報導，學者直言，這根本稱不上突破，頂多算是「偷渡」進入，因為IPAC只是借用歐洲議會場地舉辦活動，更別提台灣相關單位還「捐款」給IPAC。

政治大學外交學系教授黃奎博指出，IPAC並非官方組織，而是由多國國會議員組成的國際非政府平台，台灣民主基金會、旅美民間團體Hello Taiwan（喂台灣），以及美國民主基金會（NED）等推動民主的外國NGO組織，皆名列資助名單。

黃奎博提到，從外交角度這次確實是值得關注的進展，象徵台方以「議會外交」形式在非邦交國場域與多國國會議員互動。但回到現實與歷史脈絡，這項活動不宜過度誇大，整體而言，距離實質突破仍有不小差距。