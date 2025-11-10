我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

蕭非歐洲議會邀請 藍批政治秀 學者：借場地頂多算偷渡

台灣新聞組／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委許宇甄批評，台灣外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治秀。（本報資料照片）
國民黨立委許宇甄批評，台灣外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治秀。（本報資料照片）

副總統蕭美琴在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，國民黨立委許宇甄批評，外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工作變成一場場政治表演秀，像這次蕭並非歐洲議會正式邀請，也不是以正式身分，更沒有政策成果，這不是典型的吹哨壯膽？還是呼籲賴政府回到真正能讓國家獲利、讓人民安心的務實治理。

本報系聯合報報導，許宇甄批評，前總統蔡英文執政期間，台灣邦交國從22個跌落至12個，8年間斷交10國，外交部長早該為此引咎辭職，但在民進黨的世界裡，當時的外交部長吳釗燮不但毫髮無傷，還一路坐上國安會秘書長。新上任的外交部長林佳龍也不落人後，從各種「亮相、觀光外交」，刻意營造成「國際突破」，如今外交工作甚至上演「龍燮之爭」戲碼，令人質疑民進黨政府到底把外交當成國家任務，還是當成自家派系的舞台秀？

許宇甄指出，前總統馬英九執政期間維持兩岸穩定互動，使台灣得以重新參與多個國際組織及獲164國免簽待遇，使台灣人真正「走出去」，這些都是可量化、可驗證的成果，而非靠政府剪輯影片所製造的虛幻能見度。

台北中國時報報導，學者直言，這根本稱不上突破，頂多算是「偷渡」進入，因為IPAC只是借用歐洲議會場地舉辦活動，更別提台灣相關單位還「捐款」給IPAC。

政治大學外交學系教授黃奎博指出，IPAC並非官方組織，而是由多國國會議員組成的國際非政府平台，台灣民主基金會、旅美民間團體Hello Taiwan（喂台灣），以及美國民主基金會（NED）等推動民主的外國NGO組織，皆名列資助名單。

黃奎博提到，從外交角度這次確實是值得關注的進展，象徵台方以「議會外交」形式在非邦交國場域與多國國會議員互動。但回到現實與歷史脈絡，這項活動不宜過度誇大，整體而言，距離實質突破仍有不小差距。

民進黨 馬英九 觀光

上一則

台版紅姐事件…他約砲「被求蒙眼」完事驚見是平頭男

下一則

現身歐洲議會 蕭美琴：處境困難沒退縮 學者：是否成慣例考驗政府

延伸閱讀

蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信

蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信
網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力
指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演

指蕭美琴演講非歐洲議會邀請 藍委：國家利益變政治表演
蕭美琴現身歐洲議會 陸方強烈憤慨 學者憂台「因小賠大」

蕭美琴現身歐洲議會 陸方強烈憤慨 學者憂台「因小賠大」

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活