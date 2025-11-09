黃仁勳：AI影響所有國家 台灣極為重要

台積電8日在台灣舉行運動會，董事長魏哲家(左)與輝達執行長黃仁勳(右)一同出席。(記者葉信菉／攝影)

輝達(Nvidia，英偉達)執行長黃仁勳 8日參加台積電 (TSMC)在台灣的運動會，他談到美中「AI競逐」是否牽動產業時說，AI將影響每一個國家、每一個地區、每一家企業，「這是我們這個時代最重要的科技，投入AI非常關鍵。」至於地緣政治下台灣的定位是否轉變？他重申，台灣在全球半導體製造中的角色仍然「極為重要」。

在產品與供應鏈節奏上，黃仁勳指出，Blackwell需求強勁，且不只GPU(圖形處理器)，「輝達同時也打造CPU(中央處理器)、網路晶片、交換器等，與Blackwell相關的晶片很多。」他並透露，下一代Rubin已開始進入產線節奏，「我們已經在生產線上看到Rubin的身影」。

黃仁勳指出，GPU不僅用於AI，還可以廣泛用於科學運算、量子研究、生物、物理、資料處理等，相關應用也可以延伸到車用、機器人場景。他並表示，自己與全球多國政府合作，協助政府領導人理解科技演進與本質，以便制定更良好的政策，這也是他對各國政府的具體貢獻方式。

黃仁勳以「生意強勁、月月走強」定調輝達營運態勢，以「TSMC表現優異、全力支援」總結供應鏈現況；他同時看好台灣半導體的關鍵地位。

台積電創辦人張忠謀因身體不適、未出席運動會，由董事長魏哲家 與黃仁勳同台。這次黃仁勳到台灣，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說：「他想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家笑說：「這是機密」。

魏哲家也幽默介紹黃仁勳，說去年尊稱他是「3兆男」，今年他的身價又往上增加了，變成「5兆男」。

黃仁勳上台以中文致意，他回顧與台積電的合作歷程時說，30年前，台積電和Nvidia都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。30年後，建立了兩家極棒的公司，稱讚台積電是台灣的驕傲、也是世界的驕傲。