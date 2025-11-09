我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

黃仁勳：AI影響所有國家 台灣極為重要

記者朱子呈、簡永祥／台北報導
台積電8日在台灣舉行運動會，董事長魏哲家(左)與輝達執行長黃仁勳(右)一同出席。(記者葉信菉／攝影)
台積電8日在台灣舉行運動會，董事長魏哲家(左)與輝達執行長黃仁勳(右)一同出席。(記者葉信菉／攝影)

輝達(Nvidia，英偉達)執行長黃仁勳8日參加台積電(TSMC)在台灣的運動會，他談到美中「AI競逐」是否牽動產業時說，AI將影響每一個國家、每一個地區、每一家企業，「這是我們這個時代最重要的科技，投入AI非常關鍵。」至於地緣政治下台灣的定位是否轉變？他重申，台灣在全球半導體製造中的角色仍然「極為重要」。

在產品與供應鏈節奏上，黃仁勳指出，Blackwell需求強勁，且不只GPU(圖形處理器)，「輝達同時也打造CPU(中央處理器)、網路晶片、交換器等，與Blackwell相關的晶片很多。」他並透露，下一代Rubin已開始進入產線節奏，「我們已經在生產線上看到Rubin的身影」。

黃仁勳指出，GPU不僅用於AI，還可以廣泛用於科學運算、量子研究、生物、物理、資料處理等，相關應用也可以延伸到車用、機器人場景。他並表示，自己與全球多國政府合作，協助政府領導人理解科技演進與本質，以便制定更良好的政策，這也是他對各國政府的具體貢獻方式。

黃仁勳以「生意強勁、月月走強」定調輝達營運態勢，以「TSMC表現優異、全力支援」總結供應鏈現況；他同時看好台灣半導體的關鍵地位。

台積電創辦人張忠謀因身體不適、未出席運動會，由董事長魏哲家與黃仁勳同台。這次黃仁勳到台灣，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說：「他想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家笑說：「這是機密」。

魏哲家也幽默介紹黃仁勳，說去年尊稱他是「3兆男」，今年他的身價又往上增加了，變成「5兆男」。

黃仁勳上台以中文致意，他回顧與台積電的合作歷程時說，30年前，台積電和Nvidia都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。30年後，建立了兩家極棒的公司，稱讚台積電是台灣的驕傲、也是世界的驕傲。

黃仁勳 台積電 魏哲家

上一則

金門醫院爆打錯疫苗…1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

下一則

台志願役士兵「四年1.2萬人賠錢求去」立委質疑2原因使然

延伸閱讀

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席
黃仁勳鍾愛台南味 快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

黃仁勳鍾愛台南味 快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包
B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中

B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中
總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？