宴美政要落空？林佳龍：CNN被認知作戰介入 藍委問：是否吳釗燮放話？

台灣新聞組／台北6日電
CNN日前報導外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場，林佳龍表示CNN報導「事實證明是錯假訊息」，有認知作戰的成分。（記者許正宏／攝影）

CNN日前報導外交部長林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場。林佳龍昨天表示CNN報導「事實證明是錯假訊息。」有認知作戰的成分。林佳龍並說，CNN報導背後有認知作戰集團介入，CNN有疏失可以澄清道歉。林佳龍更說，有政黨從黨主席到文傳會負責人，都用錯誤訊息批判台灣的外交，也應道歉。藍委追問放話者是否暗指國安會祕書長吳釗燮？但林佳龍未正面回應。

藍委馬文君質疑，近期不斷有人透過外媒暴露台灣推展外交的困境，包括台方籌設愛沙尼亞代表處卻因名稱問題停擺；加拿大政府遲遲沒有推進台加貿易協議的簽署程序，以及CNN報導林佳龍在紐約邀宴政要卻沒人到場。

馬文君質疑，這些報導顯然是有人刻意餵消息。林佳龍回應「可能有認知作戰的成分。」他判斷有一波的認知作戰，每個個案的情形不太一樣，新的發展是透過外媒，再回到台灣放大。林佳龍強調，透過對資訊流和錯假訊息的分析，發現有不正常地方，有勢力介入。

對於馬文君追問情況看似透過外媒出口轉內銷，林佳龍進一步強調「事實證明CNN的報導是錯假訊息。」

馬文君追問究竟是外交部人員或是特定人員放消息要打擊外交部和林佳龍？如果已經掌握到底是什麼有心人士製造外交混亂，就應該公布。林佳龍說，有些是台灣媒體引用外媒，外交部有追蹤資訊流，對於外媒消息的來源管道、甚至遊說團體都有掌握。

馬文君要求外交部不能只是反駁，若已經掌握就應該公布。林回應「案例太多件了，要看哪件事情」。他舉例表示，PTT創辦人杜奕瑾有分析CNN透過台灣媒體的傳播管道、以及如何被放大，最後變成是曾參殺人。面對馬文君追問原因動機，林佳龍說有些可能是不小心放大、也可能是刻意操作，還有一些是意識形態。

藍委葉元之詢問林佳龍，「有沒有可能是國安會對《CNN》放話，因為我們發現你好像跟吳釗燮不合嘛！」林未回答，僅強調《CNN》並無查證。

林佳龍在回答民進黨立委陳冠廷時說，CNN報導的宴會，他是應邀出席，有上百人在場，台方也沒有感到挫敗，一切都是無中生有、加油添醋。他指出，美台部有不同意識形態的利益團體，想要引導美國對台政策，還結合一些媒體、甚至有投資關係，或訊息來源本身有接受委託，外交部一一都會把個案研究清楚再做媒體識讀。

林佳龍還說，杜奕瑾做了很好分析，但有政黨從黨主席到文傳會負責人，都用錯誤訊息批判台灣的外交，不應該推波助瀾「有講過的，最好能道歉」。

藍委洪孟楷說，CNN報導有好幾位記者同時具名，難道都沒查證？林佳龍說，CNN沒有查證，編輯台有時可能會把它彙整，CNN有疏失，最好應該澄清一下。他重申，背後有一個認知作戰集團，CNN可能不小心被運用了。洪孟楷說，CNN有資深記者駐台，外交部有沒有溝通？林佳龍說有請同仁去要求澄清。

