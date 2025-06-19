新聞評論／從以伊奇襲看台灣兵推 一場粉飾太平的大戲

「台海防衛兵推」邀請了國內外共9位退役上將，包括美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（右）、太平洋前總司令布萊爾（左）。（記者杜建重／攝影）

上周在台北舉行的民間版「2025台海防衛兵推」，預想2030年北京發動對台侵略，先入侵灰色地帶，再實施航運攔檢，最後全面開戰。共軍 先奪取台周邊離島，以其為跳板拿下澎湖，再「聲西擊東」攻占東部。此次兵推核心人物在國防領域均有一席之地，又邀到十多位中外退將參加，一時成為輿論焦點。

活動受矚目，謗亦隨之而來，皆來自立場相左陣營。兵推進行到全面戰爭時，扮演美、日政府的兩國退將表示，考慮放棄「一中」承認台灣；遭大陸學者質疑，這是一場勾結美日、推動反中的「台獨兵推」。光譜另一端，兵推至共軍入侵灰色地帶，台軍未對闖入領海的共艦開火，後又陸續丟失離島、澎湖、東部；綠媒高層隨即宣稱，這是蓄意「唱和在野黨與中共 」，塑造台灣不堪一戰的印象。

邱吉爾曾謔稱，「所有戰爭計畫，都在開打當下瓦解」，形容戰爭複雜到難以事先預判。儘管如此，各國仍不斷進行兵推，希藉由反覆模擬提前察覺原本被忽略的問題。相較於國防部漢光演習，民間兵推資源遠遠不及，更多變因必須預設為固定，參演各方「出招」的戰果與損失，也更仰賴管制官裁定。但兵推的價值在於其過程中的腦力激盪，而非結果輸贏；戰爭原非公平競賽，兵推設定從嚴從難，旨在強化磨練效果。

這次兵推暴露的問題是，包括望安、七美、綠島、蘭嶼等離島，幾乎都沒有守軍，卻有機場等基礎設施。敵方一旦奪占，可當成制空制海火力點，及直升機突擊前進基地。至於共艦闖入領海、台方卻不下令開火，雖飽遭外界質疑，卻忠實呈現決策者的困境：面對「戰爭邊緣」式挑釁時，應否發出「第一擊」指令，開啟無法回頭的全面大戰？

一般民眾難免對兵推投射過多個人情緒，彷彿兵推獲勝就可喜可賀，落敗就有亡國之憂，甚至抱怨「裁判不公」。錯誤解讀兵推，賦予不合理的情感期待，就會演成「只許勝不能敗」。尤其近年政府奉「認知戰」為圭臬，高度重視輿論風向，但一旦宣傳異化成尾巴搖狗，一切只求宣傳效果，將使兵推失去價值，成為粉飾太平的大戲。

此次兵推事前宣告，僅推演軍事攻防，不涉政治決策。但檢視各方後來對主辦單位的批評，大都出自政治面，或批評「劇情走向」不如預期，或冠上台獨或中共同路人的大帽子。近年台灣幾乎所有公共政策，都陷於同一窠臼，批評者往往純為意識形態黨同伐異，從龐大資訊中擷取部分炒作，根據自己預設的立場調味。一旦失去就事論事的能力，再多兵推，也無助自我提升與改善。

中共的軍事威脅，是台灣頭頂的一把「達摩克利斯之劍」。但台灣社會的意見，卻越來越陷於兩極立場之爭，而無法聚焦在人們應正視的兩岸現實。如此分裂的社會，當然不利台灣應對大陸的文攻及武嚇。以最近以色列對伊朗 的奇襲為例，其戰術能夠奏功，除了要有精良的武器系統和人員訓練，還得靠情報特務機構「摩薩德」的長期布線埋伏，才能深入虎穴，於近身之處擊殺核心敵人。反觀伊朗，神權政治原本就侷限現代國家的開放發展，無論最高領導人哈米尼應對以色列如何強硬，終究難掩技不如人的窘境。

從以伊之戰看台灣的兵推，不免令人警惕。不知道賴政府在大陸的敵後布局如何，但如果官員只會將矛頭對準國人或在野黨，動輒扣以紅帽，又禁止兩岸互訪交流。種種舉措，從任何角度看，都無助於台方的攻防能力。（轉載自聯合報社論）