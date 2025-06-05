台桌球一哥林昀儒被安排戴紅領巾 捲統戰風波

台灣桌球選手林昀儒（右）日前參加大陸桌球超級聯賽的賽事，在前往小學與學生互動時，戴上有中共意涵的紅領巾，登上微博熱搜。（取材自微博）

台灣桌球一哥林昀儒 近日前往大陸桌球超級聯賽代表山東魏橋俱樂部出賽，卻在賽前公開活動時，在不知情下戴上「紅領巾」引發統戰爭議，陸委會、體育署昨出面呼籲，體育競賽及交流活動不該有政治干擾。

近兩年都代表山東魏橋征戰大陸桌超的林昀儒，今年再度受邀，但在山東出席活動時被安排戴上紅領巾。體育署署長鄭世忠指出，林昀儒賽前被安排前往當地一所小學與學童互動，卻在不知情的情況下被安排統戰橋段，體育署力挺林昀儒征戰國際賽場，但也再次聲明，體育運動競賽及交流活動，不應有政治因素干擾，也不應該藉機矮化台灣。

陸委會表示，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，兩岸交流應去政治化、去統戰化、及去風險化，但中共常藉各種交流場合操作統戰宣傳，使單純交流活動變質，這並無助於兩岸互動。

大陸桌球超級聯賽於1995年開始舉辦，近年吸引不少世界好手前往參賽，包括林昀儒、日本 名將松島輝空、張本美和、南韓申裕斌都將在今年賽事登場。過去林昀儒也曾在德國 、日本聯賽代表當地俱樂部出賽。

對於捲入統戰風波，林昀儒經紀人黃曼昕表示，林昀儒這一趟去魏橋，就只是因為有賽事、沒有其他，也只會專心於比賽，「基本上，就是很單純接受賽事邀請，昀儒參加也是希望可以透過每一場比賽跟不同選手交流，讓自己更進步。」