誘軍人穿制服拿五星旗拍投降片 女宮主判囚6年8月定讞

軍人示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨替大陸發展共諜組織，金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗 投降影片，檢方依違反國安法、貪汙等罪起訴，最高法院昨判決李女6年8月徒刑，褫奪公權3年定讞，通知檢方啟動防逃機制。

檢警調查，李慧馨陳姓小弟在台北市放款接觸軍人，2023年6月李女以新北市蘆洲區瑞磘宮主身分及宗教交流名義至澳門 ，再到大陸接觸國安情資人員，返台以金錢引誘缺錢軍人。

李女等人要求軍人交出軍人身分證審核，穿上制服拿五星旗拍攝宣告投降影片，呼口號「中國人不打中國人，我反對戰爭」，用Telegram傳送交付影片「閱後即焚」，並偷走同袍公務文書，交付航線圖、演習時間等多項軍機，收賄依資料機密程度計價，吸收同袍可提高報酬。

清查有8名現、退役軍人涉案，包括陸軍、海軍、憲兵的軍官、士官、士兵，最高階為中尉，依軍階可獲5萬至30萬元（台幣，下同，約1167至1萬10美元）不等，僅1人獲利15萬元（約5005美元），其他人未拿到報酬。

起訴指出，8名現、退役軍人領有國家俸祿，長期受國家栽培委以重任，違背忠誠義務，因個人利益薰心出賣國家人民，洩漏或交付多項軍機，背叛袍澤及國家，應受法律最嚴厲制裁，另有人拍攝投降影片向中共表示效忠，惡性重大，均建請法院從重量刑。

高院 依違反國安法、對公務員違背職務期約、交付賄賂罪判李女6年8月徒刑；陳姓小弟及8名現、退役軍人分別判6月不得易科罰金之刑至5年8月不等徒刑。

檢察官提上訴，李慧馨等也上訴，最高法院昨駁回，全案確定。