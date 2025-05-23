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台幣創2年半新高 羅智先：匯率問題比關稅更嚴肅

記者林海／台南23日電
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統一超董事長羅智先認為，匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠。（記者嚴雅芳／攝影）
統一超董事長羅智先認為，匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠。（記者嚴雅芳／攝影）

關稅匯率等不確定因素衝擊大環境，統一超董事長羅智先昨天表示，超商並不是衝擊第一波，但對市場一定會有影響，且「匯率問題恐怕比關稅更嚴肅，影響面也更深遠」，本季起將明顯浮現影響。

台幣兌美元匯率昨再上演30元保衛戰，盤中最高價來到30.001元，終場小升8.8分，收在30.07元，連3升並來到近兩年半新高價。

統一超昨舉行股東會，外界普遍預期台幣升值有利於內需產業，但羅智先說，實際成本結構遠比想像複雜，對產業的影響，恐怕無法簡單區分為受惠或受害。

對於今年景氣，羅智先指出，過去認為每一年都很辛苦，但回頭來看，其實1年比1年更辛苦，今年不確定因素更多。但他也說，現在超商愈來愈趨向社會服務的概念，而人在服務上的需求是無限的，對展店的需求就會存在，而租金等所有營運成本不斷提升，要如何保持平衡是1大挑戰，到目前為止，每年150至200家的展店目標並未改變。

對於統一超第一季獲利衰退，羅智先表示，並非關稅或匯率影響，主要是比較基期，第二季才看得出來匯率與關稅的影響程度。

羅智先也提到對電商布局的想法，他說，雅虎、PChome過去發展受到阻礙，目前仍處於「復原期」，這並非統一進駐就能帶來成效。至於統一是否有意願併購Foodpanda，羅智先說，任何與消費者距離縮短的事情，都會嚴肅思考、看待。

匯率 關稅 租金

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