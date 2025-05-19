斥資逾45億美元 台擬向美增購防空飛彈 汰除35快砲

3種防空武器比較 製表／程嘉文

配合美方要求強化國防與平衡貿易逆差，台政府決定爭取擴大軍售 ，美國各大廠商也積極遊說。消息人士指出，空軍規畫再增購9個連「先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），金額預估將超過45億美元。

然而，此舉也代表國造陸射劍二飛彈幾乎沒有後續訂單；此外，未來國軍防空系統全面飛彈化，是否適合對付無人機之類低科技但數量龐大的目標，也有爭議。

NASAMS是美國與挪威合作的防空系統，角色介於長程的愛國者與短程的刺針飛彈之間。特色是使用現有飛彈，包括AIM-9X響尾蛇、AIM-120中程飛彈，以及海麻雀飛彈結合AIM-120的AMRAAM-ER，其中射程最遠的AMRAAM-ER可達50公里。

去年美國大選 前，拜登 政府宣布售台3個連NASAMS，如今規畫再增購9個連。官員透露，總數4個營（12連）的NASAMS，將1比1汰換空軍防砲部隊用於機場等要地防禦的瑞士製天兵防空系統。系統包括陸射麻雀飛彈與35公釐快砲，國軍的35快砲於2009年升級，砲彈可依目標距離，在預定撞擊點爆開形成霰彈，加強擊殺效果。

由於天兵系統數量不足涵蓋全台，空軍另外兩個防砲營使用陸射劍一飛彈，加上國造20公釐機砲。但缺乏搜索雷達提供預警，機砲也非雷達指揮，雖然服役較晚，戰力也明顯較差。

多年來，空軍對35快砲的性能頗為滿意。如今若全面以NASAMS汰換，優點是射程大增，但價格也大增。此外，機場防空除了面對敵方快速機，還需要防範傘兵、直升機突襲，近年無人機更成為威脅，面對低速但大量的目標，飛彈易淪為殺雞用牛刀，很快消耗殆盡。

中科院也開發中短程防空的陸射劍二飛彈，陸軍2018年採購3個連，目前已全面戰備，上周剛對媒體展示射擊。但陸軍至今沒有後續訂單，海軍陸戰隊也不採購，繼續使用老舊的檞樹飛彈。如今，更強也更貴的NASAMS強力叩關，陸射劍二市場前景恐不樂觀。