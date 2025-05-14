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520將近 陸涉台部門動作頻繁 海協會：對台要積極作為

記者陳政錄／北京14日電
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前大陸國台辦主任、現任海峽兩岸關係協會會長張志軍，13日在北京出席海協會第4屆理事會第3次會議。（中新社）
前大陸國台辦主任、現任海峽兩岸關係協會會長張志軍，13日在北京出席海協會第4屆理事會第3次會議。（中新社）

賴清德總統五二○就職周年前夕，中國大陸海協會昨在北京召開第四屆理事會第三次會議，由海協會長張志軍作會務報告，大陸國台辦副主任吳璽出席。會議要求，要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為。

會議要求，面對更加複雜嚴峻的台海形勢，海協會要深入學習貫徹中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，和新時代解決台灣問題的總體方略，堅決貫徹落實中共中央對台決策部署，在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為。

這場會議有來自中共中央和大陸國家機關、民主黨派、人民團體、高等院校、研究機構、中央企業和省市台辦的一百六十多名理事和理事單位代表出席。

張志軍擔任海協會長7年。2018年4月27日，海協會召開第4屆理事會第1次會議，推舉國台辦前主任張志軍為海協會長，按慣例1屆為5年，但2023年海協會並未如期換屆。

五二○前大陸涉台部門動作頻繁，包括大陸國台辦主任宋濤上周在福州出席「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，國台辦旗下海研中心上周末在上海舉辦「2025年兩岸關係研討會」。

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