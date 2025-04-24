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新聞眼／定居證即設籍？ 陸委會擴張解釋

記者 廖士鋒
陸委會已經認定大陸定居證與大陸身分證一樣，違反兩岸條例的戶籍規範，形同把實質上並未在大陸設籍者視同在大陸設籍，遂得以刪除其台灣戶籍。（本報資料照片）
陸委會已經認定大陸定居證與大陸身分證一樣，違反兩岸條例的戶籍規範，形同把實質上並未在大陸設籍者視同在大陸設籍，遂得以刪除其台灣戶籍。（本報資料照片）

陸委會去年沒有明確說違法的「定居證」，今年已經認定成為與大陸身分證一樣，違反兩岸條例的戶籍規範，此舉形同恣意解釋兩岸各自的法令，把實質上並未在大陸設籍者視同在大陸設籍，遂得以刪除其台灣戶籍。

陸委會的說法是，持有大陸「定居證」、「居民身分證」具有行政上之一致性，「自我方行政管理言之，亦無從再予切割」。

事實上這兩種證件仍有根本差異。根據大陸頒布的「台灣居民定居證明簽發服務指南」，若台灣民眾在大陸申請定居，需要在收到「批准定居通知書」後半年內到申請定居的公安局領取定居證，並上繳台灣身分證、台胞證、出入境證件（護照），後續還需在期限內持定居證到「戶口登記機關」申領大陸居民身分證。

換言之，依陸方規定，在定居證階段，並不具備大陸身分證，也尚未在大陸地區「辦理常住戶口登記手續」，陸委會這次的核釋，明顯忽視持有定居證者並未在大陸「設籍」，這道理就如同台灣移民署發給境外人士、無戶籍國民的定居證，也不等於完成初設戶籍登記一樣。

今年以來政府清查民眾持有大陸相關證件，包含身分證、定居證、居住證等，早已經出現違法濫權的疑慮，除這次定居證外，先前移民署寄出1.2萬份補繳除籍證明通知書，也明顯帶有「有罪推定」，要求這些來台幾十年的民眾，收到通知書後去證明自己有大陸戶籍、再自行完成除籍。

如果陸委會持續恣意擴張解釋法律，以防止大陸將台灣人「中國公民化」為由，用行政手段強力區隔「台灣地區人民」與「大陸地區人民」，且威嚇台灣民眾申領大陸相關證件，恐怕有一天連申請大陸的台胞證都會被認定是觸法。

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