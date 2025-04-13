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關稅暫緩 台傳產仍啟動「做三休四」部分鞋業已放無薪假

台灣新聞組／台北13日電
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台灣機械業面對關稅衝擊。（本報資料照片）
台灣機械業面對關稅衝擊。（本報資料照片）

美國總統川普9日突然宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10%的基本關稅。立法院副院長江啟臣表示，這90天是台灣產業的關鍵時刻，政府必須立刻進入狀況，了解美方要什麼，全面展開對美遊說工作，否則錯失談判空間，將付出更高代價。

本報系聯合報報導，江啟臣日前與台中多家木工機械及傳統機械產業代表座談。江啟臣表示，多位業者坦言已陸續啟動「做三休四」、召開勞資協調會議，甚至準備放無薪假。一位業者說，「公司從5月1日開始每周只上3天，產能砍半，勞工收入也砍半，我們真的不想裁員，但撐不下去了。」另有業者透露，已有高達7個貨櫃、總值約2000萬元台幣(約61.8萬美元)的產品滯留港口，美方買家不敢下單，代理商也中止收貨程序，「貨出不去，錢進不來，營運幾乎停擺」。

另據《TVBS新聞網》報導，台中市鞋類商業同業公會理事長吳烱彬透露，全盛時期有上百家鞋廠的台中豐原，眼下只剩下約40家業者苦撐，且若未來關稅確定提高至32％，產量將減少且面臨關廠、倒閉危機。一家小型製鞋加工廠老闆也透露將縮編1到2成人力，但還是擔心無法撐過這波恐倒閉。潭雅神地區產業代表也說已有10家業者受影響，甚至2間業者開始讓員工放無薪假。

聯合報報導，江啟臣表示，木工機械等傳統產業，不僅是台灣出口動能的重要支柱，更是地方就業與家庭收入的命脈，「這場貿易風暴不是預警，而是已經發生的現實」，即便現在美方釋出90天的暫緩，但仍要加徵10%的關稅。

江啟臣呼籲政府應該盡速啟動三大行動，一為公布針對中小企業的紓困細節與申請機制，設立簡化與快速通道；二為每日更新與美方的談判進度與項目，避免企業因資訊真空而錯估局勢；三是提出現金流支援、人力工時補貼、貨櫃延滯緩衝等政策工具，減緩斷鏈與失業風險。

江啟臣強調，他已將產業相關建議，函轉行政機關，並持續關注行政機關的處理情形，也會把產業第一線處境與建議帶進國會，作為即將審查880億元台幣特別條例和特別預算的參考。

江啟臣 關稅 川普

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