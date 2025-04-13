黑白集╱鱷魚式慈悲 賴清德與川普同款嘴臉

淪為美國餐桌魚肉的賴政府，卻轉身要脅霸凌陸配。圖為賴清德總統（左二）日前參加鄭南榕殉道36周年追思紀念會。（記者林伯東／攝影）

賴政府擴大清查並要求陸配及陸配子女繳交大陸除藉證明，惹來拆散上萬家庭的批評，陸委會忙釋出四情況可改具結，還口惠稱人道考量。如此作風，神似川普 化身土匪全球搶錢，還要各國感恩戴德。

一位陸配昨天投書民意論壇，感慨「你心換我心 勿涼了陸配心」，反映了「都當台灣阿嬤了還要搞這東西」、「連做台灣鬼也要認證」的荒謬，直擊賴政府曲解法令對陸配忠誠查核的無理野蠻。

嫁來台灣多年的陸配最樸素的疑問是，當初取得台灣身分證不是已除掉大陸戶籍？若當時未繳證明，內政部如何完成登記？賴政府「沒事找事、寧可錯殺」，反人性廣撒陸配清查網，更讓他們時時面臨被驅離的憂懼。

隨著批評聲浪擴大，賴政府改口，赴陸有安全疑慮、行動不便等四情況可具結，說是以最人道方式解決問題，卻不願承諾常態化作為日後處理方式。

這讓人想到川普作風：先全球加稅10趴，再疊加對等關稅壓迫各國談判，引發風暴後就髮夾彎施小惠，暫緩90天；但美國財長說「沒有報復，就得獎勵」，白宮 顧問還明言可捐錢給美國財政部 ，完全暴露土匪心態。

賴政府喜孜孜被美國列入第一波談判名單，但淪為美國餐桌魚肉的賴政府，卻轉身要脅霸凌陸配。這幅川、賴政府同款的鱷魚式慈悲嘴臉，真讓人惡心！(轉載自聯合報)