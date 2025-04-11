我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

賴清德不對美關稅報復 台民調44%支持、41%反對

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統今天前往台中工業區與廠商座談，他對廠商信心喊話，說台灣政府是全球面對美國關稅衝擊應變最快的國家。（記者黃仲裕／攝影）
賴清德總統今天前往台中工業區與廠商座談，他對廠商信心喊話，說台灣政府是全球面對美國關稅衝擊應變最快的國家。（記者黃仲裕／攝影）

美國對等關稅風暴襲台。台灣民意基金會今天公布最新民調，對於賴清德總統表態，不會採取關稅報復等5大策略措施，有43.9%民眾贊成、40.8%民眾反對；至於對行政院公布的880億元台幣協助方案，則有49.4%民眾認同、39.2民眾反對。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人贊成賴清德不對美國採取關稅報復，並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，國人對賴總統因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。

若與政黨傾向交叉分析，國內主要政黨支持者對賴總統上述政策立場看法涇渭分明，相當分歧。民進黨支持者七成六贊成，一成四不贊成；國民黨支持者一成六贊成，七成四不贊成；民眾黨支持者二成一贊成，六成九不贊成；中性選民，二成八贊成，四成二不贊成。

該民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是4月7日到9日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德不對美關稅報復，民調44%支持、41%反對。（圖／台灣民意基金會提供）
賴清德不對美關稅報復，民調44%支持、41%反對。（圖／台灣民意基金會提供）

關稅 賴清德 民調

上一則

柯建銘提在野立委全送紀律委員會 黃國昌：不願用毒瘤形容

下一則

立委主張買美債當籌碼 央行總裁：會買且持有至到期

延伸閱讀

即時短評／還在重押天秤一端 賴清德是不敢認清還是不能認清？

即時短評／還在重押天秤一端 賴清德是不敢認清還是不能認清？
賴清德：投資脫中入北是正面方向 學者：應分散美國市場

賴清德：投資脫中入北是正面方向 學者：應分散美國市場
黑白集／放任柯建銘撕裂 賴清德被看破手腳

黑白集／放任柯建銘撕裂 賴清德被看破手腳
賴清德投書彭博 4點回應對等關稅

賴清德投書彭博 4點回應對等關稅

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03
中國官媒環時社評日前稱，賴清德是兩岸共同敵人。圖為解放軍對台海峽雷霆2025A軍演。（圖／截自解放軍東部戰區微信公眾號）

中官媒回應龍應台紐時投書 稱賴清德是兩岸共同敵人

2025-04-04 12:54

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故