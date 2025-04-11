賴清德不對美關稅報復 台民調44%支持、41%反對

賴清德總統今天前往台中工業區與廠商座談，他對廠商信心喊話，說台灣政府是全球面對美國關稅衝擊應變最快的國家。（記者黃仲裕／攝影）

美國對等關稅 風暴襲台。台灣民意基金會今天公布最新民調 ，對於賴清德 總統表態，不會採取關稅報復等5大策略措施，有43.9%民眾贊成、40.8%民眾反對；至於對行政院公布的880億元台幣協助方案，則有49.4%民眾認同、39.2民眾反對。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數國人贊成賴清德不對美國採取關稅報復，並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，國人對賴總統因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。

若與政黨傾向交叉分析，國內主要政黨支持者對賴總統上述政策立場看法涇渭分明，相當分歧。民進黨支持者七成六贊成，一成四不贊成；國民黨支持者一成六贊成，七成四不贊成；民眾黨支持者二成一贊成，六成九不贊成；中性選民，二成八贊成，四成二不贊成。