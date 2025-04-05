我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

白宮拍板 紅藍卡、白卡將不再支付減重藥物

川普稱拿走美晶片 藍民代點出台科技業心酸：吃定台灣會聽話

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

美國總統川普宣布對等關稅政策，國際深受衝擊，對於川普稱台灣拿走美國晶片和半導體產業，台北市國民黨籍議員游淑慧嘆強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史，並點出過去美國把自己不要做的、利潤低有汙染產業丟給台灣代工，現怎麼變成我們搶來的？

「台灣的企業要找誰說道理？台灣的企業有誰能保護？」游淑慧說，「為什麼美國一而再再而三單獨點名台灣？是台美關係不好嗎？不，是吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」

游淑慧在臉書說，前天川普提到台灣表示台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅，川普還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」；美國商務部長盧特尼克也質疑，為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的」，稱「這些以前是在美國製造的，是我們的政策讓台灣把這一切都拿走了。」

游淑慧嘆，台灣號稱代工之島，台灣科技產業是靠著「代工」起家的，包括台積電，幫著歐美大老闆們，做他們不做的低毛利產業、低毛利製造業，並讓美國科技業能專心邁向更先進、利潤更高的研發或軟體產業。「只是有一天當台灣企業努力把毛三毛四的低利潤代工產業，做出自己的一片天後，原本的美國爸爸、美國老闆們眼紅了，反過來說是台灣搶走了他們的一切，要我們還回去」。

游淑慧說，「唉，強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史。但這讓台灣的科技產業界，聽起來有多麼心酸跟無奈。當年早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，現在怎麼變成我們搶來的？」

川普 關稅 台積電

上一則

應對美重稅 台傳產業擬回大陸：畢竟大陸內需有相當規模

延伸閱讀

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行
被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘
川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
中配小微(中)抵達桃園機場，不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」。(記者黃仲明／攝影)

中配小微遭強制出境 桃機高喊「我堂堂正正中國人沒有錯」

2025-04-01 02:05
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威