川普稱拿走美晶片 藍民代點出台科技業心酸：吃定台灣會聽話

台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

美國總統川普 宣布對等關稅 政策，國際深受衝擊，對於川普稱台灣拿走美國晶片和半導體產業，台北市國民黨籍議員游淑慧嘆強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史，並點出過去美國把自己不要做的、利潤低有汙染產業丟給台灣代工，現怎麼變成我們搶來的？

「台灣的企業要找誰說道理？台灣的企業有誰能保護？」游淑慧說，「為什麼美國一而再再而三單獨點名台灣？是台美關係不好嗎？不，是吃定台灣、吃定民進黨會聽話。」

游淑慧在臉書說，前天川普提到台灣表示台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅，川普還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」；美國商務部長盧特尼克也質疑，為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的」，稱「這些以前是在美國製造的，是我們的政策讓台灣把這一切都拿走了。」

游淑慧嘆，台灣號稱代工之島，台灣科技產業是靠著「代工」起家的，包括台積電 ，幫著歐美大老闆們，做他們不做的低毛利產業、低毛利製造業，並讓美國科技業能專心邁向更先進、利潤更高的研發或軟體產業。「只是有一天當台灣企業努力把毛三毛四的低利潤代工產業，做出自己的一片天後，原本的美國爸爸、美國老闆們眼紅了，反過來說是台灣搶走了他們的一切，要我們還回去」。

游淑慧說，「唉，強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史。但這讓台灣的科技產業界，聽起來有多麼心酸跟無奈。當年早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，現在怎麼變成我們搶來的？」