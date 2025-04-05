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台美藥品交互承認能行？ 業界人士：台藥廠反彈大

記者李青縈／台北即時報導
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台灣產業界人士建議，可從醫材作為台美交互認可的起步，衝擊會比藥品小。藥品示意圖。（本報資料照片）
台灣產業界人士建議，可從醫材作為台美交互認可的起步，衝擊會比藥品小。藥品示意圖。（本報資料照片）

川普總統對台祭出32%關稅，更揚言下一波要把原先排除的「藥品」納入課稅行列，台灣前健保局總經理張鴻仁拋出構想，讓台灣食藥署直接上市美國食藥局已核准產品，作為政府與美國談判籌碼。然而，台灣其實曾與美國討論交互承認核可清單，卻遭到本土藥廠反對而停止。產業界人士建議，可從醫材作為交互認可的起步，衝擊會比藥品小。

台灣新藥、醫材引進速度緩慢，有台灣產業界人士指出，國外藥品、醫材進入台灣市場有三大不利因素，第一，許可證證取得曠日廢時，要在台灣拿到上市許可除了產品有品質外，還得要有耐心；即使是已經在美國食藥局獲得許可的藥品與醫材，要通過台灣食藥署審批往往還得要等上一、兩年。第二，台灣人口少，藥品、醫材市場小，不具規模經濟效應。第三，藥品進入台灣市場後，還要面臨健保議價過程，恐怕會讓利潤再度縮水。

該名業界人士說，三大不利因素影響下，嚴重影響國外廠商進入台灣醫材、藥品市場意願。若是美、台交互承認核可清單，可能解決審查耗時的問題。然而，台灣藥廠多是生產學名藥，交互承認會形同食藥署「保護傘」消失，其他國家取得美國藥證的學名藥也將進入台灣市場，例如印度的學名藥藥價極低，恐怕會讓本土藥廠大受衝擊，據悉，是當初交互承認核可清單停擺的原因之一。

該名業界人士建議可以先開放「醫材」交互承認，台灣國產醫材市場規模較小，可以從醫材先行，民眾可以同步享受先進醫材，對國內影響應該利大於弊。然而，他呼籲政府，仍要做產業通盤檢討，並推出相應配套方案，才可以在這波關稅戰中化危機為轉機。

健保 藥局 關稅

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