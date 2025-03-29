葉菊蘭稱言論自由前提是主權獨立 在野批顛倒是非

鄭南榕遺孀葉菊蘭受訪時表示，鄭南榕爭取言論自由，前題是台灣是主權獨立國家。（記者吳淑玲／攝影）

鄭南榕遺孀葉菊蘭昨天出席台南市言論自由日記者會致詞時強調，鄭南榕追求的百分之百言論自由的前提是台灣必須是主權獨立的國家。在野立委表示，這完全就是道地台獨理論。

本報系聯合報報導，葉菊蘭說，台灣在享有言論自由的同時，卻面臨中國軍機頻繁擾台的威脅，若沒有獨立主權，言論自由難以確保；台灣人要認清武力侵犯台灣主權的行為並非真正的言論自由。

葉菊蘭說，當看到不分黨派朝野都在談言論自由時，感慨中國戰機尤其是台南市民天天都可以看到，國軍空軍一早也不分時辰，只要中國戰機就要出去攔截，一方面慶幸台灣是主權獨立的國家，有政府和軍隊在保護人民的安全，但一方面也想中國為什麼每天都要用武力來威脅我們的生命安全、威脅現狀。

葉菊蘭說，最近有人的言論是用武力侵略台灣並為中國講話暢言，「她沒有想到她可以在這裡安心的講，罵她想罵的，是多少人犧牲生命自由安全，用血淚換來的言論自由」、「你可以安全地發表的言論時卻暢議要中國用武力來侵略台灣」，人民怎麼可以容忍「在這裡安全地享受言論自由鼓勵中國來侵犯」。

台北中國時報報導，對於葉菊蘭的說法，國民黨 立委賴士葆說，這完全就是道地台獨理論，等於沒有台獨沒有言論自由，但她當過中華民國 交通部長，這是何等的諷刺？葉菊蘭當初上任交通部長時一定有宣示「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家」，而根據憲法，我國國名就是「中華民國」，現在翻臉不認，實在過分。

民眾黨 立委林國成說，他非常尊重葉菊蘭，但若有這種顛倒是非、黑白不分的言論，誤導老百姓認知，鄭南榕捍衛言論自由的格調恐蕩然無存，因此他不會認同這樣的說法。