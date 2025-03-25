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台南3/27城鎮韌性演習 賴將出席觀摩

記者張文馨／台北25日電
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城鎮韌性演習周四將在台南舉行實地演練，預計將有九百人參與。圖為台北市去年進行災害演練。（本報資料照片）
城鎮韌性演習周四將在台南舉行實地演練，預計將有九百人參與。圖為台北市去年進行災害演練。（本報資料照片）

總統府「全社會防衛韌性委員會」周四在台南舉行實地演練。據了解，演練情境包含發生大規模地震與海嘯、關鍵基礎設施因不明因素爆炸等天然災害，動員900人參與，在沒有軍方參與狀況下，驗證中央、地方及民間應變能力。

國安人士稱，未來民安與萬安演習將整併為城鎮韌性演習，系列演練延續至7月的漢光演練；漢光重「軍」，城鎮韌性關注「民」如何應對，兩場演習將於7月結合登場。

據透露，周四在台南的演練，賴清德總統與副總統蕭美琴都將出席觀摩不同的演練情境；具醫師背景的賴總統將觀摩擴充急救醫療場所演練。

賴總統上台後在總統府成立全社會防衛韌性委員會，期盼中央地方協力，結合民間力量攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主4韌性為目標；該會於去年12月26日邀中央部會及台南市政府舉行桌上推演。

這次實地演練為接續桌上推演的內容，將在演練結束後舉行全社會防衛韌性委員會第三次會議及會後記者會。

這次實地演練分為A、B情境。情境B設定為安平港遊客服務中心因不明原因爆炸，導致現場傷亡200人，開設緊急應變小組、擴充急救醫療場所，將傷患後送。情境A為菲律賓海板塊錯動導致規模8地震，海嘯可能在地震發生後60至90分鐘抵達台灣七股以南地區，台南市政府成立災害應變中心疏散民眾往高處避難，也預防性疏散撤離海嘯潛勢區民眾。

國安人士表示，演練預計達到「當國家面臨災難或緊急狀況時，維持政府持續運作、維持社會民生核心功能持續運作，必要時支援軍事活動」共3目標，除動員500名民眾參與，防災士、民防總隊、關鍵基礎設施警力和替代役約400人參加演練。這次演練是首次實地實景的複合式操演，更是全台首次擴充急救醫療場所的關鍵演練，將設置前進外科小組（FRSD）。據了解，相關設備主要參酌美方配置。

地震 賴清德

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