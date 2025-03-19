我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

漢光演習設定解放軍2027犯台 顧立雄：新武器、訓練要不斷驗證

記者李人岳／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年漢光41號演習設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規畫，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。(取材自軍聞社)
今年漢光41號演習設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規畫，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。(取材自軍聞社)

今年漢光41號演習首度設定「以2027年解放軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄今天表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規劃，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。

國防部長顧立雄今天前往立法院外交國防委員會進行業務報告，國防部在書面報告中披露，今年漢光演習將設定以解放軍可能在2027年犯台的可能行動為想定基礎；顧立雄解釋，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦兵推到實兵演練，會設定一些武器裝備獲得的期程、聯合戰力訓練的規劃去設定我們要達到高戰備能力的目標，台方也會設定一到兩年的期程，透過不斷驗證進行修正。

顧立雄說，漢光演習本來就會設定往後一到兩年的期間，若不這樣設定，那有些新式武器的獲裝、有些訓練要不斷驗證，尤其現在特別強調聯合作戰的行動，設定期程可以透過三階段演訓達到高戰備能力的目標。

另一方面，國防部在四年期國防總檢討報告中指出，中共犯台的預警時間縮短，顧立雄說，台方不斷從中共的演訓活動，透過聯合情監偵手段以及與友盟國家的情報交換，發現相關演訓的威脅，加上對岸由演轉訓的時間判斷，不見得如台方過去經驗的需要非常長時間。

他強調，台方必須掌握一些關鍵的預警徵候，並且要料敵從寬，當台方認定達到威脅時就會採取應對行動，所以台方面對灰色行動襲擾，從「經常戰備時期」提升到「二級加強戒備」甚至「一級加強戒備」，都要盡快在事前做好立即備戰的準備。若沒有這方面警覺，萬一狀況發生時備戰恐怕無法到位，因此台方寧願認為對岸由演轉戰的可能時間縮短，以驗證台方立即回應可能狀況的能力。

國防部 解放軍 中共

上一則

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

下一則

美國老翁台北家成「垃圾山」清出逾1噸垃圾 AIT也來關心

延伸閱讀

今年漢光演習「罕納特定年份」 鎖定解放軍2027犯台

今年漢光演習「罕納特定年份」 鎖定解放軍2027犯台
回應賴17條 解放軍台海聯合戰備警巡

回應賴17條 解放軍台海聯合戰備警巡
CSIS指外國買家是大陸造船主要客戶 點名台灣

CSIS指外國買家是大陸造船主要客戶 點名台灣
恢復軍審 退休軍法官：民進黨先為過去魯莽要求廢除道歉

恢復軍審 退休軍法官：民進黨先為過去魯莽要求廢除道歉

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

2025-03-16 21:10

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？