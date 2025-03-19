漢光演習設定解放軍2027犯台 顧立雄：新武器、訓練要不斷驗證

今年漢光41號演習設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部長顧立雄表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規畫，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。(取材自軍聞社)

今年漢光41號演習首度設定「以2027年解放軍 犯台可能行動」為想定發展基礎，國防部 長顧立雄今天表示，為了因應武器裝備獲得的期程、以及聯合戰力訓練的規劃，漢光演習會往後設定一到兩年的期程，並透過不斷驗證來達成高戰備能力的目標。

國防部長顧立雄今天前往立法院外交國防委員會進行業務報告，國防部在書面報告中披露，今年漢光演習將設定以解放軍可能在2027年犯台的可能行動為想定基礎；顧立雄解釋，漢光演習從高階幹部圖上兵推、電腦兵推到實兵演練，會設定一些武器裝備獲得的期程、聯合戰力訓練的規劃去設定我們要達到高戰備能力的目標，台方也會設定一到兩年的期程，透過不斷驗證進行修正。

顧立雄說，漢光演習本來就會設定往後一到兩年的期間，若不這樣設定，那有些新式武器的獲裝、有些訓練要不斷驗證，尤其現在特別強調聯合作戰的行動，設定期程可以透過三階段演訓達到高戰備能力的目標。

另一方面，國防部在四年期國防總檢討報告中指出，中共 犯台的預警時間縮短，顧立雄說，台方不斷從中共的演訓活動，透過聯合情監偵手段以及與友盟國家的情報交換，發現相關演訓的威脅，加上對岸由演轉訓的時間判斷，不見得如台方過去經驗的需要非常長時間。

他強調，台方必須掌握一些關鍵的預警徵候，並且要料敵從寬，當台方認定達到威脅時就會採取應對行動，所以台方面對灰色行動襲擾，從「經常戰備時期」提升到「二級加強戒備」甚至「一級加強戒備」，都要盡快在事前做好立即備戰的準備。若沒有這方面警覺，萬一狀況發生時備戰恐怕無法到位，因此台方寧願認為對岸由演轉戰的可能時間縮短，以驗證台方立即回應可能狀況的能力。