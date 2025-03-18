回應賴17條 解放軍台海聯合戰備警巡

賴清德總統13日公布國安17條後，解放軍17日在台海舉行「聯合戰備警巡」，聲稱是對台獨分裂勢力的震懾。圖為2月解放軍空警500電戰機。（圖／國防部提供）

賴清德 總統13日公布「國安17條」，解放軍 17日在台海舉行「聯合戰備警巡」；台灣三軍則於17日首度展開為期5日的「立即戰備操演」。

中國大陸國台辦發言人陳斌華17日晚表示是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

台國防部 17日晚7時表示，自清晨6時40分起偵獲解放軍殲10、空警500等各型戰機及無人機出海28架次，22架次逾越中線進入台灣北、中、西南及東部空域配合解放軍艦執行聯合戰備警巡。

根據國防部訊息，今年解放軍在台海舉行10次聯合戰備警巡，上一次為2月26日，這次相隔近3周是近來少見的空檔。國防部官員表示，解放軍發動聯合戰備警巡除了出海的飛機增加，機艦也比平日更逼近24浬領海鄰接區。

大陸外交部17日記者會上，大陸官媒「中國日報」記者提問：「中國軍隊17日在台海附近展開了軍事演習，外界認為與近期美國國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關，中方有何評論？」

發言人毛寧表示，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

此外，台灣三軍17日展開被基層官兵暱稱為「小漢光」的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。

據了解，「立即戰備操演」科目概分反制灰色地帶襲擾、網路攻擊、解放軍集結、備戰模擬訓練、關鍵基礎設施防護、重要目標防護等。

據指出，各軍種昨模擬解放軍由演轉戰時，海軍主力艦艇出海、海鋒大隊反艦飛彈車隊進入接戰區、輕快兵力進駐各漁港保存戰力；空軍戰機實施戰備裝載、營區進行備戰模擬訓練；陸軍則有桃園、新竹、台北、宜蘭裝甲車進駐各部隊戰術位置、淡水河防戰備與阻絕鏈設置等。