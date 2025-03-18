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回應賴17條 解放軍台海聯合戰備警巡

台灣新聞組／綜合報導
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賴清德總統13日公布國安17條後，解放軍17日在台海舉行「聯合戰備警巡」，聲稱是對台獨分裂勢力的震懾。圖為2月解放軍空警500電戰機。（圖／國防部提供）
賴清德總統13日公布國安17條後，解放軍17日在台海舉行「聯合戰備警巡」，聲稱是對台獨分裂勢力的震懾。圖為2月解放軍空警500電戰機。（圖／國防部提供）

賴清德總統13日公布「國安17條」，解放軍17日在台海舉行「聯合戰備警巡」；台灣三軍則於17日首度展開為期5日的「立即戰備操演」。

中國大陸國台辦發言人陳斌華17日晚表示是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對台獨分裂勢力謀獨挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

國防部17日晚7時表示，自清晨6時40分起偵獲解放軍殲10、空警500等各型戰機及無人機出海28架次，22架次逾越中線進入台灣北、中、西南及東部空域配合解放軍艦執行聯合戰備警巡。

根據國防部訊息，今年解放軍在台海舉行10次聯合戰備警巡，上一次為2月26日，這次相隔近3周是近來少見的空檔。國防部官員表示，解放軍發動聯合戰備警巡除了出海的飛機增加，機艦也比平日更逼近24浬領海鄰接區。

大陸外交部17日記者會上，大陸官媒「中國日報」記者提問：「中國軍隊17日在台海附近展開了軍事演習，外界認為與近期美國國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關，中方有何評論？」

發言人毛寧表示，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

此外，台灣三軍17日展開被基層官兵暱稱為「小漢光」的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。

據了解，「立即戰備操演」科目概分反制灰色地帶襲擾、網路攻擊、解放軍集結、備戰模擬訓練、關鍵基礎設施防護、重要目標防護等。

據指出，各軍種昨模擬解放軍由演轉戰時，海軍主力艦艇出海、海鋒大隊反艦飛彈車隊進入接戰區、輕快兵力進駐各漁港保存戰力；空軍戰機實施戰備裝載、營區進行備戰模擬訓練；陸軍則有桃園、新竹、台北、宜蘭裝甲車進駐各部隊戰術位置、淡水河防戰備與阻絕鏈設置等。

據了解，台中港港勤中心此次操演被列為「關鍵基礎設施防護」操演目標之一，一艘陸軍兩棲營海龍艇被目擊在台中港區巡邏，被認為與操演有關。經詢官兵宣稱是為孰睦艦隊執行警戒任務，也有人稱是小隊回台訓練，惟過去不曾見海龍蛙兵執行這項任務，外傳蛙兵任務分配應與近日將在當地實施的關鍵基礎設施防護科目有關。

國軍於17日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防...
國軍於17日首度展開為期5日的「立即戰備操演」，各軍部隊將實兵實施關鍵基礎設施防護等操演科目。一艘陸軍兩棲營海龍艇被目擊在台中港區巡邏，被認為可能與操演有關。(圖／民眾提供)

解放軍 國防部 賴清德

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