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冷眼集／賴17條才出台 綠「軍盲」現形

記者 程嘉文
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台軍方配合提供場地的馬拉松，獎盃造型竟是解放軍步槍，「所幸」主角是民進黨立委，綠營側翼不至於大拋紅色血滴子。然而，賴總統才大張旗鼓發表反制對岸滲透「17條」，立刻爆出如此烏龍，格外顯得反諷。

此案顯示，很多人只把「中國」當成驅魔咒語的符號，到底對方有多壞、如何壞，根本無心了解；甚至，正因不了解，把負面想像任意放大，才能更堅定仇視與鄙視。

這暴露的現象是：儘管兩岸局勢緊張，政壇不分朝野都宣稱重視國防，實則「軍盲」充斥。許多人的重視國防，只限於抨擊對手「賣台」或「仇軍」，若要動用自身資源挹注國防，原本滿口漂亮話，頓時變成鐵公雞。

例如總統府憲兵住宿問題：前總統蔡英文任內自詡「國軍靠山」，頻頻親率媒體赴各地剪綵新營舍，在鏡頭前與年輕官兵親切互動，形象工程做足，卻不知每天向她敬禮的憲兵，還睡在數十年如一日的簡陋環境。

近年博愛特區軍方機關大量遷出，建物幾乎全改撥法務部，卻未考慮保留部分空間改善官兵居住條件。若非去年槍響震驚社會，至今問題依舊；法務部不會提供場地，國防部仍對外粉飾太平，對內要求「共體時艱」。

如今問題改善，雖是亡羊補牢，仍然值得肯定，更顯示：要改善官兵待遇，刺激從軍誘因，無法單靠國防部與退輔會就扛下。同樣道理，宣示大漲國防預算同時，面對在野立委修法替軍人加薪，又何苦拋出「反對喊價」的膝蓋反射？

國防部 解放軍 蔡英文

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