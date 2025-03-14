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兩岸宗教交流加嚴審查 宮廟：陳水扁也曾赴陸祭祖

記者葉德正、蔡家蓁、黑中亮、徐白櫻、宋原彰／台北14日電
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新北市先嗇宮董事長李乾龍表示，兩岸宗教交流向來單純無政治考量，現今執政黨管東管西，「難道是戒嚴？」。（本報資料照片）
新北市先嗇宮董事長李乾龍表示，兩岸宗教交流向來單純無政治考量，現今執政黨管東管西，「難道是戒嚴？」。（本報資料照片）

賴清德總統表示，宗教等兩岸交流案件審查及管理應以「去政治化」、「去風險化」為原則；新北先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮每年都會回山西謁祖，就像尋根之旅，前總統陳水扁也曾到大陸祭祖，兩岸宗教交流向來單純無政治考量，現今執政黨管東管西，「難道是戒嚴？」、「政府吃飽太閒」。

金門某宮廟李姓主委直言，兩岸宗教交流根本是民間信仰的自然延續，政府「想太多」，反而是在把宗教活動政治化。現在根本在搞「綠色恐怖」，大家發言都很小心，很怕被查水表；金門與廈門一水之隔，每年有數百場宗教與文化交流活動，這些往來本質上是出於信仰與文化認同，並非政治操作。

「說什麼去政治化，真正讓宗教交流變得政治化的，反而是政府本身。」李姓主委表示，長久以來，金門與大陸的宮廟透過進香、交流活動維繫情感，都是民間文化的重要一環，這類交流應該受到尊重。

台中大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、高雄東照山關帝廟主委潘献有都說，「政府怎樣規定，我們就怎樣做」。高雄旗山天后宮副主委邱清郎說，兩岸宗教交流向來只談宗教文化，不涉政治，政府也要平常心看待，現階段宮廟可自由赴大陸交流，無法接受未來要設限。

賴清德 陳水扁 戒嚴

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