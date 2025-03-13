美軍火商需大量先進晶片 台晶片銷美 藍籲賴政府爭取免稅

台積電赴美投資持續引發討論，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片免關稅，國民黨立法院黨團今呼應。(記者李成蔭／攝影)

台積電 擴大赴美投資，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨 立法院黨團昨呼應，爭取台產晶片銷美免稅，這是最起碼的公平要求。中廣前董事長趙少康則憂心美國拿走台積電，台灣連跟美國總統川普吵架的資格都沒有。有學者分析指出，其實美國軍火商需要大量先進晶片，並且要出自可信任的國防承包商，所以台積對美國的重要性不言可喻。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，川普預計4月2日確立如何徵收各國產品的關稅，已知對汽車、藥品、半導體徵收25%關稅，政府卻無聲無息，沒告訴大家如何因應；國民黨團呼應盧秀燕說法，政府應藉台積電赴美投資來換取台灣製晶片銷美免關稅。

國民黨立委鄭正鈐表示，台灣應趁台積電還沒在美落地前更積極與美溝通，也應注意美國是否會擴大徵收至其他科技產業，像伺服器出口值高達515億美元，占對美出口1113億美元的46.3%，如何藉由台積電投資美國的友善氛圍幫其他高科技業者一併去談相當關鍵。

國民黨團首席副書記長羅智強則表示，台積電不能變成他國瓜分的和氏璧，政府既然沒辦法抵抗台積電移往美國，就要設法亡羊補牢，爭取台產晶片關稅豁免，這是最起碼的公平要求。

趙少康認為，當美國拿走台積電、拿走「矽盾」，台灣就成為川普手上沒有價值的籌碼，可隨時拿來跟大陸國家主席習近平交易，台灣將完全沒有自主性，恐怕連像烏克蘭總統澤倫斯基一樣到白宮跟川普吵架的資格都沒有。他說，地緣政治衝突下，台灣最倚賴的就是晶片，也是民進黨唯一吹噓自豪用於抵抗中共的「矽盾」，現在工廠、技術都拱手讓人，台灣矽盾就要失去防護力，「我們手上還剩什麼？」

而台積電出手救英特爾 傳聞再起，學者表示，美方想扶植美系半導體公司重返榮耀，台積電任何切入都難以確保技術完全保密，台積電處於多方戰線的壓力會非常大。至於為何美方會希望台積出手，關鍵在於美國軍火商需要大量先進晶片，並且要出自美國信任的國防承包商之手，台積的重要性不言可喻。

國際關係學會科技與國關研究委員會召集人烏凌翔指出，從台積電2020年5月宣布投資亞利桑那州廠開始，美國的真正需求就一直是國防工業體系對於高端晶片匱乏的憂慮。

近10年，包括半導體在內的美國製造業，因企業主採取離岸外包策略降低成本而逐步衰落，但同一時間全球半導體技術快速進步，快到美國晶片巨擘英特爾跟不上，遑論格羅方德、德儀等仍保有晶圓廠的美國邏輯晶片製造商，隨著AI狂潮襲來，各產業各種軟硬產品都需搭載大量AI晶片，美國本土大廠造不出來，AI領頭羊輝達的晶片甚至完全依賴台積電。

烏凌翔說，英特爾今年1月發出新聞稿，宣布美國國防部RAMP─C（快速可信微電子原型─商業）計畫加入新客戶，其中「可信」是指被納入的國防供應商必須安全考核無虞，以小型無人機為例，為了要能更聰明、更自主、更精準，美國軍火商需要大量先進晶片，問題是研發出18A晶片的英特爾能扮演穩定供應商角色嗎？但時間壓力愈來愈大，因此想找台積電幫一把。