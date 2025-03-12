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為漢光演習暖身「立即戰備操演」17日登場 三軍全面投入

台灣新聞組／台北12日電
國軍將於3月17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。(本報資料照片)
國軍將於3月17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。(本報資料照片)

國軍將於17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，屬三軍部隊全面投入的操演，為漢光演習暖身，被基層官兵暱稱為「小漢光」，眾多基層部隊因應任務都已提前下達管制休假命令。

國軍下月將舉行今年三軍聯合防衛作戰演習—漢光41號演習，電腦兵棋推演延長為14天、實兵驗證也延長為10天9夜，宣稱是史上最長的一次漢光演習。

國防部長顧立雄日前曾表示，中共持續對台灣進行軍事恫嚇和壓迫，讓台灣不團結、失去抵抗意志，這是中共最高的戰略；國軍現在對共軍作為會想像其意圖，進行相對性操演馬上加以應對，也就是「立即備戰操演」。

賴清德總統昨勗勉青年日報社及軍聞社時說，認知作戰是「無煙硝攻勢」，面對中共不斷對台進行統戰、灰色地帶侵擾及認知作戰，兩社第一時間透過文宣圖卡和短影音反制，這就是最強大的嚇阻力量。

此外，不少台灣藝人在個人社群「微博」轉發央視的「台灣必歸」貼文，陸委會主委邱垂正昨表示，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，藝人是否與中國大陸黨政軍有合作行為，或是申領大陸身分證，將依兩岸人民關係條例規定查處。倘若確實具備中國大陸身分，將會依法註銷台灣身分。

對於台灣役男若取得大陸身分證仍須服義務役，邱垂正表示，現行兩岸人民關係條例規定，國人取得大陸身分，就會喪失、註銷台灣身分，包括所有權利的身分，但義務仍要付出，包括服兵役的義務，當初設計是為了避免因轉換身分逃避兵役，不過人數極少，國防部會妥善管理，並維護國家安全。

中共 國防部 賴清德

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