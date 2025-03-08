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王毅：台灣唯一稱謂是中國台灣省 陸委會：互不隸屬

特派記者陳政錄、廖士鋒／北京8日電
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大陸外長王毅表示，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。(記者陳政錄／攝影)
大陸外長王毅表示，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省。(記者陳政錄／攝影)

大陸全國人大會議昨天舉行外交主題記者會，大陸外長王毅表示，聯合國大會2758號決議杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，王毅並痛斥日本仍有人與「台獨」勢力暗通款曲，應謹記「借台灣生事，就是給日本找事」。

對此陸委會表示，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。北京當局意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張。

昨天是王毅前年回鍋外長後第二次主持人大的外交記者會，共回答23個問題，其中在回覆香港和日本記者提問的問題時，大篇幅談及台灣。

首先，就港媒提問，有個別國家認為聯大2758號決議沒有明確台灣主權歸屬。王毅回覆抨擊，這種論調十分荒謬危險，抗日戰爭勝利，「使台灣重回中國版圖」，開羅宣言、波茨坦公告都明確規定，「要把日本竊取的台灣歸還中國」，「這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分」。

他稱，1971年聯大通過2758號決議，徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。

王毅說，鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。堅持一個中國就應該反對任何形式的「台獨」，「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車，「中國終將統一，也必將統一」。

另，日媒提問日中關係，王毅簡單回覆後話鋒一轉稱，今年是「中國人民抗日戰爭勝利80周年」，痛斥當年日本軍國主義罪責，並表明「一個中國原則」是中日關係的政治基礎。

王毅說，台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲。他正告這些人，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。

值得注意的是，王毅「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」這一句話，成為當天陸方輿論操作重點，有上百名藝人、包括台灣藝人微博轉發央視貼文。

陸委會表示，聯大第2758號決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受，呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

王毅 日本 聯合國

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