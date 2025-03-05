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陸委會要求公職具結無陸居住證 嘉大教授開第1槍拒填

台灣新聞組／台北5日電
嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財認為憲法保障人民居住自由，這份簽署沒道理，開了「拒填」第一槍。(本報資料照片)
嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財認為憲法保障人民居住自由，這份簽署沒道理，開了「拒填」第一槍。(本報資料照片)

銓敘部日前配合陸委會發函全國各機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證，前立委陳學聖昨揭露嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財拒填，稱讚他開了第一槍。吳昆財昨受訪說，此風不可長，「依法、依理、依情都不可以這樣要求」；學者認為，陸委會此舉有憲法爭議，因依憲法，台方應不承認中華人民共和國國籍，如此便無理由干涉人民、公職人員，是否擁有大陸籍，而陸委會亦可能有行政裁量的「僭越」。

陸委會回應，政府對於現職教育人員進行宣導及清查，這是依法行政；「具結」只是宣導與清查方法之一，各級學校若有更為有效、簡便、並可確認當事人沒有法律所定不得任用的消極資格，歡迎提出。銓敘部則回應，吳昆財教授不在銓敘部主管規範內。

教育部近日要求公立各級學校人員簽署「未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證」具結書，並要求各校於3月14日以前回報。據悉，此具結書雖無強制性，但未簽署教師要列冊回報教育部；還傳出有澎湖縣某位人事主任脅迫代理教師，若不簽署就要懲處、不續聘等威脅，讓現場教師不禁大嘆「簡直是政治追殺」。

吳昆財認為，要求具結這份文件並沒有法源依據，大學是自治的團體，教師權利義務都要經會議通過才能實行，在大學契約裡面也沒有規定有義務要來簽具這份文件，即使受教育部監督，但教師並非隸屬教育部，法理情都不合理，只看見一紙霸凌老師的低階公文。

「吳昆財敢逆風，有guts。」陳學聖表示，絕大多數軍公教人員敢怒不敢言、隱忍填寫，特別是公立大學老師怕升等不過、怕論文被刁難、怕拿不到政府學術補助，都噤聲了，台灣彷若進入了另一個學術戒嚴的寒冰期，「還好吳昆財開了第一槍」。曾任大學教授的國民黨立委翁曉玲也聲援吳昆財：「我也拒簽。」她強調，若有公務員因拒簽而受到處罰的話，法院一定會認為處罰違法。

前監察委員仉桂美說，陸委會此舉為行政裁量上的「僭越」，台灣有監察院、調查局、檢調等機關，內部有人事單位，外部還有政風單位、廉政署，所有機關都癱瘓了嗎？在沒任何狀況或事證下，要清白的公務員每人都要去具結，沒有依法行政的依據，她批評陸委會只是濫用裁量，「這太擴權」。

銓敘部配合陸委會發函全國各機關，要求公務員具結未領有中國大陸身分證。(取材自臉書...
銓敘部配合陸委會發函全國各機關，要求公務員具結未領有中國大陸身分證。(取材自臉書)

教育部 國民黨 華人

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