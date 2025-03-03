向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

1988年時任中山科學院核能研究所副所長、陸軍上校張憲義叛逃美國，洩露台灣的核武計畫，之後在美方壓力下台灣核武夢告終。近日81歲的張憲義在CNN專訪中說，他不後悔當初的決定，「根本不存在背叛，我做的事對台灣人民有益」。

CNN報導指出，台灣內部對張憲義案有兩種不同評價。有一種觀點認為台灣情況跟烏克蘭 放棄蘇聯時代的核武類似，少了核武的保護讓俄羅斯 敢入侵烏克蘭。另一種觀點是若台灣繼續發展核武可能增加中國進攻台灣的風險，台灣也可能失去美國支持。

張憲義在訪問中表示，台灣沒有核武對兩岸關係更有利。他說，「我不想與中國大陸發生衝突，使用任何致命的化學武器或核武，對我來說這是愚蠢的想法。我相信我們都是中國人，這樣做沒道理。」

來美進修 學習開發武器

1964年中國核試成功後，台灣開始擔心核武威脅，於1966年啟動核計畫，張憲義前往美國橡樹嶺國家實驗室進修核技術。他透露，儘管台灣對外聲明研究僅用於和平目的，但被派去美國的學生都清楚，真正任務是學習開發武器。

當時張憲義發現自己被盯上，有不明人士致電，自稱來自一家公司，稱對核電業務感興趣，邀約共進午餐。張憲義因專注工作任務且不感興趣便回絕了。多年後他才知道，對方是中情局。

回到台灣，張憲義晉升中校，並主持核能研究所模擬核爆程式碼計畫。核能研究所以民間名義秘密推進國家武器研發，當時為降低核武暴露風險，只尋求秘密建立能快速且隨時生產核武的能力，而不建立核武儲備。

4年線人 讓CIA掌握研究

1978年，中共領導人鄧小平警告，如果台灣獲得核武，中國將以武力回應。這項聲明讓知悉核武計畫的張憲義備感壓力。1970年代末期，張憲義再度赴美，隨後在中情局接觸下於1984年正式成為美方線人。

張憲義回憶，接下來四年，每隔幾個月會與一名叫「馬克」(Mark)的中情局官員在台北一些安全地點碰面，包括士林夜市附近的公寓。張憲義會分享最新研究訊息，提供敏感文件照片，以及證實情報。中情局也會仔細記錄，同時表明會盡力保護張憲義及其家人。

美方施壓 以張情報為證

對於張憲義的告密行為，美國學者、「台灣前核武計畫」作者歐布萊特(David Albright)指出，台灣的核計畫以民間用途為名掩蓋得很好，張憲義的揭露讓美方能確定並阻止這一威脅。

1988年，張憲義在美方協助下叛逃，家人也輾轉前往美國會合。雷根政府隨後藉著蔣經國 去世、李登輝就任契機，以張憲義提供的證據施壓台灣摧毀即將完成的核武計畫。數月後，美國派遣專家到台灣拆除一座鈽分離廠，還負責監督去除重水和核燃料。