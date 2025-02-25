新聞眼／放棄烏克蘭 賴清德空談民主聯盟

俄烏戰爭3周年，在台烏人23日走上街頭，要求國際社會嚴懲俄國。圖為2022年在台烏克蘭人與台灣公民團體到莫斯科駐台北代表處前陳抗的場景。（本報系資料照片）

俄烏戰爭3周年，在台烏人23日走上街頭，要求國際社會嚴懲俄國。主辦人表示，期望不會發生烏克蘭 遭霸凌放棄領土，卻仍未能獲得安全保障。和過去兩年一樣，烏國人齊聚莫斯科駐台北代表處前，但人事已非。不僅美俄關係開始正常化，連台灣政府都已放棄力挺烏克蘭。府院黨無人前來聲援，賴清德 主席率綠委利用總統官邸開烤肉趴，為大罷免壓軸出場誓師。

俄烏開戰時，賴清德急發臉書譴責俄國片面改變現況，強調台灣與其他民主國家採取行動，加入經濟制裁。今年賴清德面對「雙普」共商終戰交易，他不僅不在意曾被俄國侮辱「狗吠」，更忘了他一直將中俄掛在邪惡威權同一邊，反而還稱頌川普 2.0是機遇，鼓勵民眾把台灣做大做好，回應這場機遇。

割肉以饗川普，台灣就能破解「明日烏克蘭」的命運嗎？綠營和側翼最近不斷為川普「棄烏攏俄」的外交路線洗地。最普遍說法是「美國愈早結束俄烏戰爭，愈能集中力量對付中國」，還說「天下沒有白吃午餐，烏克蘭應該拿稀土向美國爸爸報恩」。這些藉口，也像是替賴清德拱手讓出台積電、半導體產業鏈打防預針。更像為兩岸開戰擴大徵兵的話術。

賴清德不是說和民主同盟站在一起嗎？歐洲還在為烏克蘭爭取上談判桌，至少英法領導人將赴華府，敦促川普不要將烏克蘭排除在和平談判之外。賴清德所謂的「民主同盟」都還沒撤退，怎麼台灣連一句支持基輔爭取生存權的外交辭令都說不出口？

諷刺的是，賴清德參加哈里法克斯台北論壇時宣稱，台灣致力維護台海和平穩定，會與「民主陣營」深化戰略夥伴關係，共同嚇阻威權主義擴張。烏克蘭被美國拋棄還被扣上十輩子還不完的鉅債，賴清德說的「民主陣營」及「威權入侵者」握手言和，美中俄鬥法三角平衡，他還想要嚇阻誰？台灣連同病相憐的烏克蘭都能視若未睹，將來被「民主同盟」當作棄子，還有人會不平而鳴嗎？

蔡英文去年底赴加拿大，一再強調民主同盟應團結一致，確保烏國成功抵抗俄國。還說如果烏克蘭贏，就會嚇阻習近平侵台野心；若烏克蘭輸，中國會獲得更大侵台動力。現在，川普邀普亭揮刀叉大啖烏克蘭，難道美國背叛蔡英文說的「民主同盟」，那麼台灣還能仰仗他們抗中？抑或「民主同盟」根本就是民進黨政府哄騙人民投入台海戰爭的麻藥？

賴清德是外交盲流，學舌蔡英文講「民主同盟」，其實自己也不信這套。否則，這時好歹學學馬克宏說幾句挺烏克蘭的漂亮話，不僅拉高存在感，也能給大罷免打上國際光。說穿了，他真的被川普嚇壞，在尚未從菜單除名前，寧可站邊美俄出賣烏克蘭。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）