觀光逆差899萬人次…缺陸客達千萬難 消費逆差約6922億

歷經疫情 之後，2024年觀光 旅遊業迎來大爆發，不過台灣的觀光出入境狀況上，出現明顯逆差，根據交通部觀光署統計，2024年全年有1684.9萬人次出境，外國旅客卻只有785.7萬人次造訪台灣，相差899.2萬人次。若換算觀光產值，逆差約為6922億元(台幣，下同，約211.1億美元)。

本報系經濟日報報導，據觀光署統計，台灣人出國最愛的國家仍以日本居冠，2024年截至11月台人赴日旅遊人次高達552.3萬，遠比第二名的中國大陸354.3萬還多出約198萬人次，第三名則是南韓也有131.5萬人次，第四則是越南，來到115.3萬人次與第五名的香港110.2萬人次相差不遠。

台北中國時報報導，以2023年的公開數據推估，外籍旅客在台人均消費4萬1590元(約1200美元)，乘以785.7萬人次，產值約3267.7億元(約99.6億美元)；台灣人出國平均每趟花費6萬481元(約1800美元)，乘以1684.9萬人次，總花費約1兆190億元(約310.7億美元)。也就是說，民眾出國消費額，比外國旅客赴台多花了6922.3億元(約211.1億美元)。台灣去年對大陸貿易順差為176億美元，換句話說，台灣去年在大陸市場賺的錢，都填不滿觀光逆差。

觀光逆差不斷擴大，去年外籍旅客赴台目標從1200萬下修至1000萬人次，依然破功，且僅剩785萬人次差距頗大，交通部長陳世凱宣示，今年再以1000萬人次為目標努力。不過，專家對目標仍然存疑，兩岸局勢沒有突破、新南向感受不到刺激，日韓、港澳的力度能否維持，都有待觀察。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，交通部繼續以1000萬人次為目標，但還沒看到更積極的手段。0403花蓮大地震 的影響越變越小，踴躍出國的現象也有機會趨緩，對旅遊業算是利多，但陸客市場仍是個不穩定因素，面對新南向國家也沒有突破，許多旅行社甚至認為政策是不進反退，日前觀光署放寬了部分觀宏專案限制，但自由行簽證仍然綁得緊。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，政府2008年開放陸客赴台旅遊後，人次年年攀升，到2015年創下單年418萬人次新高，當年也是首度有破千萬旅客赴台，並持續到2019年。他說，陸客消費力高且能嘉惠各行各業，衝人次又衝消費力，可謂面子、裡子都有，盼政府不要輕視。

中央社報導，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光日前發布千字聲明，呼籲政府開放陸客赴台及赴中國大陸旅遊。姚說，大陸居民赴台旅遊一年一、兩千萬人次根本不是問題．因爲大陸人民把赴台旅遊當做一生的志向，兩岸旅遊是因為疫情而暫停交流，如今只是恢復交流，希望政府可以趕快開放。