我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

紐西蘭餐廳歧視台人 店家火速開除員工 卻致歉陸使館

編譯徐榆涵／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching Chang」。(取自Threads)
近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching Chang」。(取自Threads)

近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔亞裔族群的單字「Ching Chang」，在他向店家投訴後，店家立即向他致歉，同時也開除該名店員，但後續又傳出，店家除了在社群PO出道歉信外，也同步將道歉信寄到中國大陸駐紐西蘭領事館，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處。

一名台灣網友近日在社群平台Threads發文表示，他16日到紐西蘭皇后鎮知名的漢堡店Fergburger用餐時，點完餐拿到收據，竟發現在標註顧客的欄位上，被寫上用來諷刺華裔亞裔族群、具有歧視意味的單字Ching Chang，覺得備受歧視後，決定寫信向Fergburger投訴。

當地媒體報導，事後遊客向香港導遊求助，導遊表示，「Fergburger的員工當時並未詢問這名女遊客的姓名，而是按照店內慣例，直接以收據上的號碼叫號取餐。」因此當看到收據上所寫的內容時，讓該女子感到相當震驚和心寒。

Fergburger的總經理隨後也發聲明致歉，並將涉事員工開除，他強調，企業始終以建立溫暖包容的環境為宗旨，後續也會加強員工培訓，避免類似的情況再發生。

不過，根據微信公眾號「中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領館」消息，20日Fergburger致函大陸領事館，對於台灣遊客在該店用餐時收到種族歧視語言，深表歉意，總領館還要求其信守承諾，確保類似事件不再發生，對於Fergburger向大陸駐當地領事館道歉，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，又再度引發熱議。

種族歧視 亞裔 華裔

上一則

棒球經典賽 中華隊首戰爆冷5：12慘敗西班牙 外媒也震驚

下一則

美國在台協會將縮編？國務院：持續評估全球部署

延伸閱讀

中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊
中國軍艦澳洲東岸外海實彈演習 澳外長表擔憂

中國軍艦澳洲東岸外海實彈演習 澳外長表擔憂
台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉
解放軍艦艇在澳紐之間海域實彈演習？商業航班改道

解放軍艦艇在澳紐之間海域實彈演習？商業航班改道

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財