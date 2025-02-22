陸委會：台生赴陸要思兵臨城下 校長：恢復陸生學位生沒戲

大專校院校長會議21日進行第二天議程，邀請陸委會主委邱垂正做兩岸關係專題演講。（記者許維寧／攝影）

陸委會主委邱垂正昨受邀出席大專校院校長會議專題演講，這也是陸委會主委暌違十幾年罕見再訪。邱垂正表示，過去台灣學校赴陸交流頻繁，「但真的要思考兵臨城下」。希望提升台灣學生對中國大陸的識讀能力，又我方教育部 積極希望恢復陸生學位生來台，但陸方始終無回應，已證明對台灣政府沒有善意。 大專校院校長會議21日進行第二天議程，邀請陸委會主委邱垂正做兩岸關係專題演講。（本報資料照片）

實際上，今年校長會議連兩天議題都和「中國大陸」有關，先是教育部明令封殺三所中國大陸統戰團管轄學校，邱垂正昨又提醒交流要思考兵臨城下，讓不少校長坦言今年會議氣氛有點「肅殺」。

一名在場私校校長感嘆，前天賴清德 總統特地提到大陸對台文攻武嚇，昨又再換邱垂正罕見來訪，都是過去校長會議未曾提及的議題，府院的暗示已很明顯，評估今年恢復陸生學位生已是沒戲唱了，但大學應是最自由的場域，兩岸青年實際交流才有望促成理解。

也有校長提到，雖然政府一直說歡迎陸生來台、歡迎兩岸學術交流，然而以這兩天會議的氣氛來看，根本就是「看得到、交流不到」。

邱垂正昨於大專校院校長會議以「兩岸關係與政府兩岸政策」為題發表演說。他表示，台灣歷來均強調學術交流需站在尊嚴對等的立場，然而大陸一方面仍持續管制陸生學位生來台，另一手卻又積極拉攏台生赴陸交流就學發展，兩岸青年已呈現去多來少的失衡狀態。

邱垂正還提到，疫情 前有解放軍軍機飛越台灣海峽中線是極為罕見的事情，但現在軍機擾台已是常態，對國家安全構成新的威脅。過去，台灣的大學赴陸交流十分頻繁，「但真的要思考兵臨城下、威脅深厚。」且威脅愈來愈進逼。

邱垂正強調，大專校院應維護講學、學術自由，不應簽署自我矮化如一中同意書，希望大專校院師生提升對中國大陸的識讀與思辨能力。師生交流如果都在統戰樣板下進行，相信對國人觀感、國際視聽都不好。

另據台北中國時報報導，教育部宣布禁止與大陸華僑大學、廣州暨南大學與北京華文學院等3校合作交流，未來也不採認學歷。陸委會主委邱垂正表示，尊重教育部的決定，也呼籲兩岸學術交流在符合尊嚴、健康有序的情況下發展，更歡迎陸生來台就學，且即便沒有廣州暨大，還有154所陸校的學歷受我方認定，沒有窒礙難行之處。

針對教育部大動作宣布禁止3所大陸大學與台合作交流，邱垂正在演講後接受媒體聯訪時談到，3校當中唯一獲我方採認學歷的僅廣州暨南大學，剔除該校，現在我方採計大陸大專校院文憑的還有154校，足夠台生選擇。