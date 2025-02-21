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「兩岸條例」將大修納管陸居住證？陸委會：議題之一

記者廖士鋒／台北21日電
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陸委會副主委梁文傑20日在記者會上透露，居住證僅是目前研議修法的議題之一。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑20日在記者會上透露，居住證僅是目前研議修法的議題之一。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會主委邱垂正日前拋出將會提出修「兩岸條例」，將居住證納管，而陸委會副主委梁文傑20日進一步透露，現在討論的是「比較全盤性」的各項，居住證只是其中一個議題而已，預告陸委會研議的修法範圍相當廣闊。

梁文傑20日下午在記者會上回應居住證問題指出，大陸的居住證政策是在2018年所推出，當時要拿居住證要有一些條件，比如要在大陸居住半年以上，然後有正當的職業跟居所、或連續的就讀教學，「我們最近所看到的一些狀況，發現他們對條件似乎越放越鬆」，現在有不少台灣的旅行社，或者代辦公司，打著說帶人去辦銀行卡，辦居住證等等。

究竟如何納管，他坦言，當你想要納管的時候，就必須要考慮到納管的成本，「我們確實還在研議當中，因為這中間是有一些困難的地方」，過去曾經討論過，也是因為這些困難，「但是這個事情是必須要處理的」，它的規模、到底要到什麼程度，「還是必須要仔細研議」。

至於國人申請居住證，對台灣的主權傷害為何？梁文傑說，如果只是針對居住在大陸的台商，或者是在那邊就學的或者是台幹，可能影響不大，「但是我們現在看到的是條件越來越寬，幾乎現在是沒有什麼特別的條件，這個部分我們就必須要考慮到，他這樣越拉越寬是有什麼特別的用意」。他補充指，過去兩岸都堅持單一身分，「但是現在在福建不是，就是因為對方的一些讓我們覺得有疑慮的措施，所以我們才會有相應的做法」。

記者詢問，陸委會主委已經拋出可能要修法兩岸條例，除了居住證議題，現在陸委會內部有在探討修法的其他的議題可能有哪些？梁文傑舉例指出，譬如說台灣地區人民如果擔任大陸的黨政軍職務，兩岸人民關係條例裡面最高罰50萬台幣（約1.53萬美元），大家也可以很顯而易見的知道，「對於很多人來說，他如果能夠擔任大陸的黨政軍職，他可能就不在乎50萬台幣」，這個也是兩岸條例裡面類似的例子，「其實是不勝枚舉」，他強調，現在討論的是一個比較「全盤性」的各個項目，居住證「可能只是其中一個議題而已」。

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