我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

台生看「哪吒2」感動 蕭旭岑：媽祖也是好題材

記者陳政錄／北京15日電
大九學堂40名台灣青年，和北京同學13日晚一同觀賞電影哪吒二。（圖／訪團學生提供）
大九學堂40名台灣青年，和北京同學13日晚一同觀賞電影哪吒二。（圖／訪團學生提供）

大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）票房破百億人民幣，大九學堂赴北京交流訪問團，前天也「入境隨俗」觀影；馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天受訪直言，哪吒打動了「兩岸中國人」和許多外國人，呈現出不向命運低頭，為自己努力開創的精神，而對於台灣來說，「媽祖」可能是一個很好的題材，希望兩岸影劇產業未來能有更多交流、合作。

蕭旭岑說，觀影後，許多同學流下了眼淚，感覺觀眾每個人心中都有一個哪吒，就是不向命運低頭，雖然誕生為魔，但可以透過努力向善。他認為，哪吒不只是一個動畫片，重要的是這些元素打動了很多人，不只是「兩岸中國人」還有外國人。

蕭旭岑有感而發的表示，媽祖在台灣有近一半人口的信眾，是很好的題材，樂見台灣有動畫公司將媽祖製作成動畫電影，變成大家耳熟能詳的作品。希望兩岸影劇產業能有機會多交流合作，互相觀摩學習。

蕭旭岑也對此行表示，同學體驗了傳統與創新，和北京的同學打成一片，從人文科技到感情都非常豐富，是一個好的開始，今年馬英九基金會也會安排各式各樣的團到大陸訪問。

蕭旭岑認為，儘管被批評、被綠營打上「統戰標籤」，但以此次學生報名踴躍，人數超過名額的一倍來看，「他們就是想來看看」，這是無法被限制的，所謂「文化台獨」只是一個假議題，台灣也應該更有信心，和大陸交朋友，台灣有自己的制度，不怕被影響，呼籲政府開放觀光等民間交流，勿以政治因素阻擋。他提到，民進黨政府最多限制公家機關使用大陸AI模型DeepSeek，但影響不了一般民眾。

蕭旭岑也藉由哪吒2的觀影心得，寄語兩岸青年，要勇於開創自己的命運，兩岸的未來在青年手中，透過更多交流和認識，自然而然就會有相當的共識和共同的想法。

大九學堂赴北京交流訪問團14日行程結束，馬英九基金會執行長蕭旭岑在返台前接受媒體...
大九學堂赴北京交流訪問團14日行程結束，馬英九基金會執行長蕭旭岑在返台前接受媒體聯訪。（記者陳政錄／攝影）

馬英九 觀光 民進黨

上一則

黑白集／全台事故頻傳 工安破網該補了

下一則

稅收超徵 賴清德倡社會投資 在野拚還錢於民法制化

延伸閱讀

大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會

大九學堂訪北京 蕭旭岑「私人行程」離團 疑鋪路馬習三會
馬英九今年將再訪陸 蕭旭岑：兩岸交流正面性不可替代

馬英九今年將再訪陸 蕭旭岑：兩岸交流正面性不可替代
蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動

蕭旭岑：馬習會十周年 暫無規畫活動
馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

馬習今年三會？陸國台辦：一貫積極推動兩岸交流

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？