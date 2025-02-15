台生看「哪吒2」感動 蕭旭岑：媽祖也是好題材

大九學堂40名台灣青年，和北京同學13日晚一同觀賞電影哪吒二。（圖／訪團學生提供）

大陸動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）票房破百億人民幣，大九學堂赴北京交流訪問團，前天也「入境隨俗」觀影；馬英九 基金會執行長蕭旭岑昨天受訪直言，哪吒打動了「兩岸中國人」和許多外國人，呈現出不向命運低頭，為自己努力開創的精神，而對於台灣來說，「媽祖」可能是一個很好的題材，希望兩岸影劇產業未來能有更多交流、合作。

蕭旭岑說，觀影後，許多同學流下了眼淚，感覺觀眾每個人心中都有一個哪吒，就是不向命運低頭，雖然誕生為魔，但可以透過努力向善。他認為，哪吒不只是一個動畫片，重要的是這些元素打動了很多人，不只是「兩岸中國人」還有外國人。

蕭旭岑有感而發的表示，媽祖在台灣有近一半人口的信眾，是很好的題材，樂見台灣有動畫公司將媽祖製作成動畫電影，變成大家耳熟能詳的作品。希望兩岸影劇產業能有機會多交流合作，互相觀摩學習。

蕭旭岑也對此行表示，同學體驗了傳統與創新，和北京的同學打成一片，從人文科技到感情都非常豐富，是一個好的開始，今年馬英九基金會也會安排各式各樣的團到大陸訪問。

蕭旭岑認為，儘管被批評、被綠營打上「統戰標籤」，但以此次學生報名踴躍，人數超過名額的一倍來看，「他們就是想來看看」，這是無法被限制的，所謂「文化台獨」只是一個假議題，台灣也應該更有信心，和大陸交朋友，台灣有自己的制度，不怕被影響，呼籲政府開放觀光 等民間交流，勿以政治因素阻擋。他提到，民進黨 政府最多限制公家機關使用大陸AI模型DeepSeek，但影響不了一般民眾。