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應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

美中互動台灣恐遭邊緣化？賴清德：我們是棋手、不是棋子

記者周佑政／台北即時報導
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賴清德總統14日在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標。（記者余承翰／攝影）
賴清德總統14日在總統府內召開國安高層會議，隨後在府內敞廳舉行記者會，他表示，將編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標。（記者余承翰／攝影）

美國總統川普曾表示，他跟習近平有非常好的私交，是否憂心台灣成為未來美中可能的熱絡互動下的談判「棋子」？中華民國總統賴清德14日表示，從全球的角度，以台灣現在的整體國力，無論在全球供應鏈體系間或區域安全角色上，都是區域與全球不可或缺的一員，「我們是棋手，不會是棋子」。

美國新政府組成後，為了因應內外挑戰，賴清德14日召開國安高層會議。會後他親上火線在總統府舉行敞廳談話，強調新的一年政府將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標；將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置；持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

會後，聯合報記者提問，美日領袖峰會聯合聲明雖重申台海和平的重要性，但川普13日公開表示，要與中國大陸、俄羅斯舉行三方峰會。川普也曾自稱跟中國國家主席習近平有非常好的私交。台方是否憂心，台灣在美中未來可能更熱絡互動下成為談判「棋子」？台灣是否會遭到邊緣化？台灣夾在美中兩強之間，如何自保？

賴清德回應，從全球的角度與台灣現在的整體國力，無論在全球供應鏈體系間或區域安全角色上，台灣都是區域與全球不可或缺的一員，「我們是棋手，不會是棋子」。

賴清德表示，這也是為什麼不論是最近的美日峰會或G7等國際宣言中，支持台海現狀穩定、反對片面脅迫破壞，這已是國際主流意見，也符合全球核心利益。更重要的是，國際關注台灣是台灣人有無自我防衛的意志，會不會團結一致對外，這才是世界看待台灣、決定是否支持台灣的關鍵。

對於提升台灣國防預算，賴清德說，台灣必須展現自我保護的決心，大家必須了解，台灣的國防預算有很大的變化，政府強化國防能力的決心相當堅定。馬政府時期2009到2016年，台灣的國防預算平均是負1.05%，是負成長，但在前總統蔡英文任內2017到2024年國防預算規模成長80.47% ，年平均成長率7.85%，高於ＧＤＰ成長率4.75%，後續為了展現台灣保護國家的決心，「我們會尋求特別預算，來提高國防經費」。

預算 賴清德 供應鏈

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