馬英九今年將再訪陸 蕭旭岑：兩岸交流正面性不可替代

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，基金會希望馬前總統一年至少一次到兩次訪問大陸，這對兩岸交流的正面性是不可替代的。（記者陳政錄／攝影）

新加坡 馬習會將滿十周年，就前總統馬英九 今年是否再次訪陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑14日證實，「對」，我們希望馬前總統一年至少一次到兩次訪問大陸，這對兩岸交流的正面性是不可替代的。但他也稱，時間上還有一段距離，目前還沒有規畫與馬習會十周年，或紀念抗戰勝利80周年有關活動。

春節後，蕭旭岑於10日到14日率大九學堂40名青年赴北京交流訪問，馬辦主任王光慈也同行， 還有國民黨 台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲。14日是行程最後一天，蕭旭岑於下榻的北京建國飯店接受媒體聯訪。

就外界關注，13日蕭旭岑、王光慈未和學生同行參訪兩岸科創中心、小米汽車工廠，而是有「私人行程」，蕭旭岑回應表示，13日他去了北京大學，就與馬英九基金會的進一步合作、促進兩岸青年交流做討論。

他補充，今年馬英九基金會不只希望邀請更多大陸的師生團，還希望邀請文化工作者、醫療、科技等各領域團體來台交流，所以正繼續在這方面努力協助和推動。他並稱，去年陸委會曾表示要懲處，但目前還沒有收到通知，再次呼籲政府不要透過政治手段阻撓。

至於適逢馬習會十周年，蕭旭岑重申，此行主要是推動與北京的青年交流，他到北京大學、北京清華大學，也是著眼未來跟兩校的合作，並未商討到有關馬習會十周年的規畫。

蕭旭岑說，今年還有許多盛大的紀念活動，例如抗戰勝利80周年，國民黨預計舉辦盛大紀念活動，馬英九先生也會在台灣參加，並跟相關單位討論，因為這是絕對不能被遺忘的一段歷史。

但蕭旭岑也證實，馬英九今年將再次訪問大陸。他說，基金會希望馬前總統能有機會，一年一次到兩次訪問大陸，因為去年訪問了兩次，發現馬前總統帶隊的效果，對兩岸交流的正面性是不可替代的，例如去年4月訪問陝西、北京，12月到哈爾濱參加冰雪節，對中華文化等各領域兩岸交流都有很大的幫助。

蕭旭岑還預告，今年馬英九基金會將陸續組織學生團，和各領域代表團赴陸參訪，目前和廣東、重慶、上海、福建等地都有接觸，盼用交流來化解沒有交流所產生的誤會，用更多的交流來解決交流不夠產生的問題。