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美加徵鋼鐵關稅 學者：對台影響不大 但要防課對等關稅

台灣新聞組／台北11日電
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中鋼公司表示，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，但影響層面，仍須待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。（本報資料照片）
中鋼公司表示，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，但影響層面，仍須待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。（本報資料照片）

美國總統川普宣布將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，中華經濟研究院院長連賢明說，台灣外銷美國鋼鐵量不大，因此影響不大，要擔心的是川普後面要祭出的對等關稅，因為台美貿易逆差加大，「川普已把台灣晶片產業當做課稅目標」。

連賢明說，台灣過去一年對美貿易順差快700億元(台幣，約21億2892萬美元)，較前一年成長50%，要觀察川普會不會因此對台灣半導體祭出關稅，政府要盡快與美國溝通；由於美國對加、墨關稅信誓旦旦又延緩，對廠商而言的最大變數是不確定性增加。

中鋼初步評估，美國課徵鋼鋁關稅有兩種可能情境。第一種是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前基礎上加計25%關稅，因去年台灣銷美鋼品僅9000噸，因此對台影響較小，影響層面須待關稅細節公布後才能進一步評估、對應。

第二種是原取得免稅額度的日本、南韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，把當初免稅額度取消或限縮，一旦這些國家銷美鋼鋁品關稅被調高，相對有利台灣業者銷美競爭。

某上市鋼廠主管解釋，川普首次入主白宮時，根據美國貿易擴張法第232條規定，以影響國家安全為由對部分國家進口美國的鋼鋁加徵關稅，台灣上榜後從未被豁免，這次川普強調平等施行「對等關稅」全面課稅25%，各國銷美鋼鐵稅率變得和台灣一樣，則對台廠反而有利，對原本取得豁免的日韓等國的競爭壓力就沒那麼重。

中鋼認為，如果歐盟進一步限縮鋼品免稅進口額度，在外銷地區有限情況下，可能激化各國鋼廠價格競爭以去化產能，進而加大鋼品外銷至亞洲國家的力道，促使亞洲各國築起鋼品貿易障礙；為避免未來大量低價鋼品傾銷台灣，對國內產業造成損害，除將代表鋼鐵業向政府提建言，擴大國內鋼材使用於公共工程，也建請政府協助國內業者加速進行反傾銷案立案，或參考歐盟、美國等先進國家評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙，以保護國內產業發展。

關稅 川普 歐盟

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