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陸委會稱「觀光踩線」再封殺陸賞燈團 國台辦：不反對小兩會溝通

記者廖士鋒、周湘芸／台北8日電
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陸客來台遲無進展，陸委會7日強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。圖為陸客在國父紀念館觀看儀隊交接儀式。（本報資料照片）
陸客來台遲無進展，陸委會7日強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。圖為陸客在國父紀念館觀看儀隊交接儀式。（本報資料照片）

陸客來台遲遲沒有新進展，陸委會昨強調踩線團需經「小兩會」溝通，也因行程「涉踩線」而封殺上海市文旅局副局長來台參加台北燈節。國台辦昨天傍晚表示，不反對兩岸旅遊恢復後「小兩會」溝通，但反對假藉溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實，並指去年是台方臨時取消小兩會會面。

北市府依七年來慣例邀上海團來台賞台北燈節，第一團春節前遭陸委會封殺，第二團由上海市文旅局副局長金雷率七人團申請2月11日來台，也被陸委會駁回。

陸委會表示，上海市文旅局等一行來台參加台北燈節等活動，本案經政府整體評估，現階段不予同意上海市文旅局團來台，因行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。陸委會並提醒各級地方政府、相關民間公協會，勿擅自與陸方合作推動兩岸觀光相關事項，以免觸法。

交通部長陳世凱說，踩線團要來應該不難，希望對岸針對小兩會溝通「已讀要回」，不要就觀光吃豆腐。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「小兩會」溝通並非恢復兩岸旅遊先決條件。她並指，去年11月「我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程」。春節前，踩線團一事，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。

陸委會表示，陸客來台觀光已暫停多年，且兩岸情勢大幅轉變，雙方自應依協議由小兩會進行溝通協商，才能銜接雙方政策，並作出適當安排。陸方以小三通及疫情等例外狀況為例，刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。

不過，陸委會並未回應，台方去年11月為何最終取消小兩會會面。

兩會 觀光 春節

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