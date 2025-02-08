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中央卡陸客 南投縣長許淑華：不開放明說

記者江良誠、江婉儀／台北8日電
南投縣長許淑華重話批評中央，如果不開放、不歡迎陸客，就公開明說。（本報資料照片）
南投縣長許淑華重話批評中央，如果不開放、不歡迎陸客，就公開明說。（本報資料照片）

台北市政府循慣例邀請上海團來台賞燈，陸委會再次駁回來台申請。台北市長蔣萬安表示「非常遺憾」，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通與交流。南投縣長許淑華昨重話批評，中央對兩岸觀光根本就是「東卡西卡」，如果不開放、不歡迎陸客就公開說，否則台灣業者很難依循，會出現倒閉潮。

陸委會再次駁回上海賞燈團赴台申請，台北市長蔣萬安表示「非常遺憾」。（本報資料照片...
陸委會再次駁回上海賞燈團赴台申請，台北市長蔣萬安表示「非常遺憾」。（本報資料照片）

蔣萬安表示，今年打破了行之多年的慣例，但兩岸愈緊張愈需要交流，前幾天在台北國際書展，中研院士楊儒賓提出要勇敢的溝通跟對話，找到兩岸更好的出路，路應該要愈走愈多、愈走愈寬、開大門、走大路才對。

許淑華昨表示，賴總統上任後，提到希望對等方式開放陸客來台，大陸主動提出讓某些城市來台，用踩線團方式來台觀光，但中央政策又變成由觀光小兩會先討論，但中央根本沒有想要積極開發，讓台灣觀光業者相當遺憾。

許淑華說，中央如果定調，不再開放陸客，應公開告訴業者，對缺少陸客的市場該如何替代，並提出具體政策，不要讓觀光業者、旅行社忙著和對岸交流、浪費時間，政府的思維、氣度和格局都不夠。

許淑華說，中央老是說一套做一套，告訴大家兩岸要平等立場開放，但對方正式提出時，政府又小鼻子小眼睛、或有條件限制等；中央是民進黨執政，應說清楚若不歡迎陸客，至少要提出替代方案，業者才有所依循。

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