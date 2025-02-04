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台公務機關全面禁用DeepSeek 數發部：研究機構須報准核可

記者黃婉婷／台北4日電
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確保國家資通安全，行政院長卓榮泰3日要求公務機關全面禁用中國大陸推出的DeepSeek AI（深度求索）服務。（路透）
確保國家資通安全，行政院長卓榮泰3日要求公務機關全面禁用中國大陸推出的DeepSeek AI（深度求索）服務。（路透）

中國大陸DeepSeek（深度求索）AI引發資安疑慮，行政院長卓榮泰昨天在政務會議表示，基於防範公務機關內部資訊等考量，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資通安全。

數位發展部也在會中指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可後，即得使用；而中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助的財團法人參考辦理，以確保國家資通安全。政務委員吳誠文則建議，學術研究用途，應下載後斷網使用較安全。

卓榮泰指出，在數位正義的原則下，有關生成式AI的應用，都應在符合法制與開放精神面下再行開發，政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，且在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

卓榮泰表示，使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數發部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

行政院發言人李慧芝指出，行政院2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人及自行或委外營運提供公眾活動或使用的場地，限制使用危害國家資通安全產品，卓揆據此要求，公務機關原則全面禁用DeepSeek AI服務。

AI DeepSeek 卓榮泰

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