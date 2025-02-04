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拒上海團入境台灣 陸委會：因上海台辦阻撓台商回台

記者陳宥菘／台北4日電
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陸委會主委邱垂正3日表示，上海市台辦官員無法出席台北燈節活動，主因是阻撓台商回台參加海基會春節活動。圖為去年6月12日，大陸影星胡歌（左）和時任上海台辦主任鍾曉敏（右）抵台。( 本報資料照片)
陸委會主委邱垂正3日表示，上海市台辦官員無法出席台北燈節活動，主因是阻撓台商回台參加海基會春節活動。圖為去年6月12日，大陸影星胡歌（左）和時任上海台辦主任鍾曉敏（右）抵台。( 本報資料照片)

台北市府原定邀請上海市台辦官員來台出席2025台北燈節，但陸委會日前稱送件時間過晚，未給予許可。陸委會主委邱垂正昨坦言，除了送件時間導致趕辦不及，主因是上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動。他並指未來大陸台辦惡意阻撓台商回台參加海基會活動，都會列入入境台灣的審查依據跟原則。

海基會2025大陸台商春節聯誼活動昨天在台北美福大飯店登場，是賴清德總統去年就職後首度出席，但今年台商出席人數有所縮減，包含大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會和政府機構代表出席人數約三百多人。

邱垂正在活動前受訪表示，此次春節活動有大陸各地台商回來參加，上海市台商人數最多，但這幾年上海台商參加海基會活動卻「寥寥無幾」，陸委會在去年上海台辦主任就雙城論壇來台踩線時，就曾告知其惡意阻擾台商回台參加活動是不當的，但今年狀況依舊。

而春節之前，大陸文旅部宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，陸委會則數次重申宜經觀光「小兩會」討論再進行，兩岸恢復觀光仍在原地打轉。邱垂正表示，要透過小兩會解決過去各種兩岸觀光的種種亂象，以及低價團一條龍特定利益問題。同時也要一併考慮兩岸新現狀，包括軍機艦擾台、懲獨廿二條威脅台人赴陸人身安全等。我方是否解除禁團令以及調降橙色旅遊警示，也會在小兩會溝通。

邱垂正強調，兩岸觀光是公權力事項，無法由民間來取代，所以建議由兩岸觀光小兩會出面處理，「小兩會不涉及（政治）前提，行之多年的機制應該恢復」。陸委會希望兩岸相向而行、釋出善意，讓善意良性循環，也希望兩岸觀光事宜能夠行穩致遠，「有時候起頭更重要」，放在小兩會架構下溝通最能確保我們的最大利益。

陸委會副主委梁文傑補充表示，有一些需要談的議題，比如要確認大陸組團社跟台灣接待社的名單，以及在台旅遊路線等，同時我方希望陸客來台是穩定的政策，不要又說斷就斷。

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